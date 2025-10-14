Z pultov sťahujú obľúbenú pochúťku: Ak ju máte doma, určite ju nejedzte. Peniaze vám vrátia aj bez bločka

Foto: interez.sk/Matej Mensatoris

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Štipľavá pochúťka, ktorú máte možno v chladničke, je stiahnutá z predaja.

Pálivé zelené jalapeño, ktoré si mnohí Slováci radi doprajú ako pikantnú prílohu k jaterniciam, ku klobáskam, k burgrom či ku grilovanému mäsu, náhle zmizlo z pultov. Reťazec BILLA totiž oznámil, že z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja produkt GRILL PARTY ZELENÉ JALAPENO 270 g.

Dôvodom je podozrenie na prekročenie povoleného množstva pesticídov, ktoré môže predstavovať riziko pre zdravie. Na situáciu upozornila spoločnosť BILLA prostredníctvom svojho oficiálneho oznámenia. Stiahnutie sa týka výrobku s dátumom minimálnej trvanlivosti 23. októbra 2027, šarže 2425REWE003 a čiarového kódu EAN 9008684054938.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Zatvoril všetky predajne, neskôr vypol aj e-shop. Koniec známeho predajcu podčiarkuje rozpredaj jeho majetku
2.
Nie je to Lidl ani Kaufland. Z obchodných reťazcov vlani najviac tržbami rástol niekto iný, zisk klesol všetkým
3.
Zákazníci tu už nenakúpia: Internetový obchod populárneho lacného reťazca skončil, u našich susedov hlási rekordné straty
Zobraziť všetky články (213)

Tovar môžete vrátiť bez pokladničného dokladu

Zákazníci, ktorí si tento produkt zakúpili, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA, kde dostanú peniaze späť v plnej výške. Predajca zároveň ubezpečil, že na vrátenie nie je potrebné predložiť pokladničný doklad. Reťazec zdôraznil, že ide o čisto preventívne opatrenie a ostatné výrobky značky GRILL PARTY zostávajú v predaji bez obmedzení.

Foto: Billa

Pesticídy môžu byť nebezpečné

Pesticídy sú látky, ktoré chránia rastliny pred škodcami a chorobami, no ich zvyšky, takzvané reziduá, môžu v potravinách pretrvávať aj po spracovaní. Pri prekročení povoleného limitu môžu u citlivejších ľudí spôsobiť tráviace ťažkosti, bolesti hlavy či alergické reakcie. BILLA zákazníkov vyzvala, aby dotknutý výrobok nekonzumovali a vrátili ho späť do obchodu. Zároveň sa im ospravedlnila a ubezpečila, že bezpečnosť potravín je pre ňu prvoradá.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Dopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravyDopravný analytik Drahovský: Ak by sa vlaky zrazili v tuneli, bola by to katastrofa. Toto je najnebezpečnejší spôsob dopravy
Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštneVeronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne
Otestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilímOtestovala som „zaručený“ trik, ktorý vám má zmeniť život: Sľubuje maximálne zmeny s malým úsilím
Boli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapiloBoli sme v najmenšej slovenskej zoo, mnohí o jej existencii nevedia. Dostanete sa sem aj zadarmo, toto nás prekvapilo
Lanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očareníLanovka za 40 € a klobása za 10 €: Navštívili sme prekrásne jazero vo švajčiarskych Alpách, ostali sme očarení
Boli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eurBoli sme v novom ruskom reťazci Mere. Vďaka tomuto môžete na kúrení ušetriť desiatky eur
Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)Zaznelo 8 výstrelov, o život prišli Juraj a Matúš: Útočník čin plánoval, Tepláreň ostala symbolom tolerancie (Anketa)
Majú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvodMajú tam žiť najstarší ľudia na svete: Odborníci sú voči „modrým zónam“ skeptickí, môže ísť dokonca o podvod
S jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v BratislaveS jeho prácou bol spokojný aj Hitler: Mozog vyvražďovania slovenských Židov nepopravili a ešte dlho žil v Bratislave
Najznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrťNajznámejší ruský špión na svete: Zradil KGB a zabránil jadrovej vojne, prežil otravu táliom aj odsúdenie na smrť
Michaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosťMichaela pracuje v hoteli v Nórsku: Za jednu sezónu si odnesiem cez 11-tisíc eur. Dá sa tu ušetriť naozaj dosť
Katastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusyKatastrofa priehrady Vajont: Prívalová vlna mala silu ako dve hirošimské bomby. Zabila 2 000 ľudí, telá trhala na kusy

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Zobraziť viac