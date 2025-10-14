Z pultov sťahujú obľúbenú pochúťku: Ak ju máte doma, určite ju nejedzte. Peniaze vám vrátia aj bez bločka

Pálivé zelené jalapeño, ktoré si mnohí Slováci radi doprajú ako pikantnú prílohu k jaterniciam, ku klobáskam, k burgrom či ku grilovanému mäsu, náhle zmizlo z pultov. Reťazec BILLA totiž oznámil, že z preventívnych dôvodov sťahuje z predaja produkt GRILL PARTY ZELENÉ JALAPENO 270 g.
Dôvodom je podozrenie na prekročenie povoleného množstva pesticídov, ktoré môže predstavovať riziko pre zdravie. Na situáciu upozornila spoločnosť BILLA prostredníctvom svojho oficiálneho oznámenia. Stiahnutie sa týka výrobku s dátumom minimálnej trvanlivosti 23. októbra 2027, šarže 2425REWE003 a čiarového kódu EAN 9008684054938.
Tovar môžete vrátiť bez pokladničného dokladu
Zákazníci, ktorí si tento produkt zakúpili, ho môžu vrátiť v ktorejkoľvek predajni BILLA, kde dostanú peniaze späť v plnej výške. Predajca zároveň ubezpečil, že na vrátenie nie je potrebné predložiť pokladničný doklad. Reťazec zdôraznil, že ide o čisto preventívne opatrenie a ostatné výrobky značky GRILL PARTY zostávajú v predaji bez obmedzení.
Pesticídy môžu byť nebezpečné
Pesticídy sú látky, ktoré chránia rastliny pred škodcami a chorobami, no ich zvyšky, takzvané reziduá, môžu v potravinách pretrvávať aj po spracovaní. Pri prekročení povoleného limitu môžu u citlivejších ľudí spôsobiť tráviace ťažkosti, bolesti hlavy či alergické reakcie. BILLA zákazníkov vyzvala, aby dotknutý výrobok nekonzumovali a vrátili ho späť do obchodu. Zároveň sa im ospravedlnila a ubezpečila, že bezpečnosť potravín je pre ňu prvoradá.
