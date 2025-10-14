Veronika opísala, čo sa dialo po zrážke vlakov: Záchranári fungovali bezchybne, tesne pred nárazom sa stalo niečo zvláštne

Pri obci Jablonov nad Turňou v okrese Rožňava došlo v pondelok dopoludnia k hrozivej zrážke dvoch rýchlikov R 913 a R 914 Gemeran. Vo vlakoch sa nachádzalo približne 100 ľudí. Väčšina z nich sa zranila. Sedem ľudí evidujú zdravotníci v kritickom stave, 14 osôb je stredne ťažko zranených a 48 ľahko poranených. Pravdepodobnou neoficiálnou príčinou nešťastia bolo zlyhanie ľudského faktora.
K zrážke došlo pred tunelom pri obci Jablonov nad Turňou krátko po 10.00 h. Vlaky sa zrazili na mieste, kde sa trate križujú a prechádzajú do jednokoľajovej trate. Na mieste zasahovali všetky zložky Integrovaného záchranného systému – hasiči, policajti, zdravotní záchranári, vrtuľníková záchranná zdravotná služba.
Pacientov začali záchranári následne rozvážať do nemocníc. V košickej Univerzitnej nemocnici L. Pasteura bolo ošetrených spolu 36 zranených. Z nich je hospitalizovaných 13 pacientov so stredne ťažkými zraneniami. Jeden pacient je po operácii vo vážnom stave, hospitalizovaný na Oddelení anestéziológie a intenzívnej medicíny, uviedla vedúca Komunikačného oddelenia Ladislava Šustová. Zranených previezli aj do Fakultnej nemocnice s poliklinikou J. A. Reimana v Prešove a do nemocnice v Rožňave.
Pôvodne mala ísť iným vlakom
Interezu sa podarilo skontaktovať s priamou účastníčkou nehody, Veronikou, ktorá pri zrážke utrpela menej vážne zranenia v oblasti brucha. Sedela vo vlaku, ktorý išiel smerom od Rožňavy na Košice. „Túto trasu veľmi dobre poznám z čias, keď som chodila na vysokú školu. Včera som pôvodne smerovala do Bratislavy, lenže som mala ešte niečo v Košiciach vybaviť,“ opisuje Veronika.
Ako nám povedala, pôvodne v tomto vlaku ani neplánovala byť: „Chcela som ísť až o desiatej, ale nebol už voľný lístok, taký, aký som potrebovala, takže som išla o ôsmej.“ Do vlaku nastúpila v Jesenskom.
Následne opísala samotnú zrážku ako „strašnú ranu“. Podľa jej vlastných slov to bol obrovský šok, ktorý v tom momente nikto z cestujúcich nečakal. „Ja som sedela v smere jazdy a vymrštilo ma oproti do sedadla, do ktorého som narazila hlavou. Potom ma vrátilo späť do sedadla, v ktorom som predtým sedela. Ja som vlastne preletela cez stolík, kde som si narazila brucho, hlavu o sedadlo, zadok a ešte aj kolená.“
Najprv si myslela, že vlak sa vykoľajil: „Ani vo sne som si nepomyslela, že sme sa zrazili s nejakým vlakom, to mi vôbec nenapadlo.“ Následne začali všetci kričať, plakať a ona vytočila núdzovú linku 112. Dispečer sa jej pýtal na ostatných cestujúcich a hovoril, aby skúsili zachovať pokoj.
Veronika sedela v strednom vagóne, ktorý po zrážke zostal vo vzduchu nad koľajnicami a držal sa ho predný vagón visiaci zo zrázu. Vo vlaku vypadla elektrina, ľudia začali rozbíjať okná a napokon niekto zvonka vypáčil dvere. „My sme sa báli, že spadneme dolu zrázom, že nás stiahne vagón pred nami,“ opísala minúty hrôzy. V samotnom visiacom vagóne sa v čase zrážky nachádzala sprievodkyňa, tá otvorila dvere a začali z neho vyťahovať zranených ľudí.
Chaos po zrážke
Ľudia sa následne začali zhromažďovať vonku. Veronika podľa vlastných slov najprv cítila, že má udreté brucho, no asi po pol hodine sa to začalo zhoršovať. „Už som si nemohla sadnúť ani nič, lebo ma brucho strašne bolelo. Potom tam brali mladých, ktorí mali ešte horšie to brucho, ich brali aj vrtuľníkom.“
Záchranári podľa slov našej respondentky postupovali podľa závažnosti zranení: „My, čo sme ako-tak vedeli stáť, tak sme čakali a potom nás hasiči odprevadili do autobusov a odviezli do nemocnice. Tam následne všetci fungovali ako hodinky, robili nám röntgen, sono a kompletne nás prezreli.“
Veronika vďaka vyšetreniam zistila, že má v oblasti brucha veľkú krvavú podliatinu, ktorá je už teraz čierno-fialová. Aktuálne sa podľa vlastných slov nevie dobre hýbať. „Nedá sa mi otočiť, nedá sa mi sedieť ani ležať. V noci som spala asi štyri hodiny. Je to strašná bolesť. Nečakala som, že to bude až také,“ hovorí. Našťastie však v oblasti zranenia nemala žiadnu tekutinu a mala by sa čoskoro dať do poriadku.
Hoci po zrážke zavládol medzi cestujúcimi veľký chaos, Veronika vyzdvihla prácu záchranných zložiek. „Zložky fungovali na milión percent, to bolo extrémne. Nechápala som, koľko sa ich tam dostalo, navyše tam bola poľná cesta cez nejaké záhradky, vrtuľník pristával na koľajniciach. Bol tam strašný vietor a hasiči nás ešte aj chránili, aby na nás nefúkalo, vodu nám rozdávali.“
Zaujímavý moment
Potom prišiel aj Červený kríž, ktorý išiel so zranenými v autobuse do nemocnice a už tam ich ošetrovali, zavádzali kanyly či dávali lieky na upokojenie.
Na konci nášho rozhovoru ešte Veronika spomenula moment spred zrážky, ktorý jej utkvel v pamäti. „V Rožňave nastúpila nejaká pani, ktorá mala niekde prestúpiť, už neviem či v Moldave alebo v Košiciach, ale mali sme meškanie. V Jesenskom to bolo 16 minút a ďalej som to nesledovala,“ opisuje.
„Tá pani sa spýtala sprievodkyne, či nemôže zavolať na dispečing, aby ju počkali, aby stihla ten prestup na ďalší vlak, lebo niekedy sa to tak robí, že dá sa požiadať, aby počkal vlak na cestujúcich. Sprievodkyňa na to povedala, že to je ešte polhodina cesty, že nemôže ešte teraz volať, že ešte nevie, čo sa môže stať,“ uzatvára Veronika túto paradoxnú príhodu s jemným smiechom.
Nahlásiť chybu v článku