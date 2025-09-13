Z pultov predajní sťahujú obľúbenú údeninu: Ak máte doma tento výrobok, nekonzumujte ho. Peniaze vám vrátia

Foto: Unsplash

Nina Malovcová
Obchodné reťazce
Tesco varuje svojich zákazníkov.

Zrejme nikto od klobásy neočakáva, že pôjde o zdravý pokrm. Väčšina ľudí si ju dopraje ako pochúťku či rýchlu večeru. No zároveň asi málokto počíta s tým, že by im mohla ohroziť zdravie.

Práve preto vzbudilo rozruch oznámenie obchodného reťazca Tesco, ktorý stiahol z predaja poľovnícku klobásu po tom, ako v nej laboratórne testy odhalili nadlimitné množstvo olova.

Ako spoločnosť uviedla na svojom webe, ak ste si tento výrobok zakúpili, je potrebné ho okamžite prestať konzumovať a priniesť späť do ktorejkoľvek predajne Tesco. Na informáciách alebo v centre služieb zákazníkom vám po predložení pokladničného bloku vrátia plnú sumu.

Ktorý výrobok je nebezpečný

Stiahnutým produktom je Poľovnícka klobása s hmotnosťou 180 g. Nesie EAN kód 8594007485134 a pochádza zo šarže L0606251. Na obale je uvedený dátum spotreby od 4. septembra do 27. septembra 2025 vrátane. Dodávateľom je spoločnosť KMOTR Masna Kroměříž.

Laboratórne testy odhalili v klobáse nadlimitný obsah olova. Tento ťažký kov sa môže v tele postupne hromadiť a ohrozovať zdravie. Dlhodobé vystavenie olovu je spájané s poškodením nervového systému, obličiek aj srdcovo cievnych funkcií.

Tesco sa ospravedlňuje zákazníkom

Reťazec sa ospravedlnil všetkým, ktorých situácia zasiahla, a poďakoval za pochopenie. Uviedol, že opatrenia prijal okamžite po oznámení dodávateľa a bezpečnosť zákazníkov je preň na prvom mieste.

