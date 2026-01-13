Z parkovania je na Slovensku chaos: Štát priznal chyby v systéme, chystá veľké zmeny

Parkovacia politika podľa štátneho tajomníka Ministerstva vnútra (MV) SR a splnomocnenca vlády pre územnú samosprávu Michala Kaliňáka (Hlas-SD) potrebuje viaceré zmeny. Koncoročná kontrola generálnou prokuratúrou ukázala, že parametre parkovacej politiky vykazujú chybovosť.
Zistenia potvrdili legislatívne aj aplikačné nedostatky a otvorili odbornú diskusiu. Podľa štátneho tajomníka je preto namieste náprava a úprava, ktorá by samosprávam pomohla nastaviť reguláciu parkovania jasnejšie, jednotnejšie a hlavne zákonne.
Legislatívne nedostatky a chyby na strane miest aj obcí
„Nedávno prezentované zistenia generálnej prokuratúry o regulácii parkovania v našich mestách a obciach boli signálom, ktorý treba vyhodnotiť a následne aj konať. Preto sme sa dnes na generálnej prokuratúre venovali tejto kontrole a zhodli na ďalších krokoch,“ uviedol Michal Kaliňák.
Poukázal, že kontrola odhalila legislatívne nedostatky, mieru chybovosti na strane miest aj obcí, a tiež vytvorila priestor na ďalšie otázky, keďže samosprávam nemožno uprieť dobrý úmysel regulovať parkovanie v uliciach.
„Optimálne nastavenie parkovania je o paragrafoch, lebo určujú rámec regulácie v mestách a obciach. To sa však musí pretaviť do zákonov, ktoré gestoruje napríklad rezort dopravy, ministerstvo financií aj náš rezort vnútra. Preto som rád, že na dnešnom rokovaní bola všeobecne prijatá moja ponuka na okrúhly stôl k tomu, čo a ako meniť či upraviť. Toto stretnutie pripravíme v krátkom čase a verím, že jeho závery budú sprevádzané užitočnými zmenami a vecnou diskusiou,“ vyjadril sa splnomocnenec vlády.
Novela cestného zákona a zákona o obecnej polícii a rozšírenie portálu SLOV-LEX
V parlamente je už novela cestného zákona z dielne ministerstva vnútra, ktorá na niektoré nezrovnalosti reaguje. Taktiež novela zákona o obecnej polícii má pomôcť samosprávam v oblasti statickej aj dynamickej dopravy.
Rezort vnútra spolupracuje aj s rezortom spravodlivosti na rozšírení portálu právnych predpisov SLOV-LEX. Na jednom mieste by tak mali byť zverejnené všetky všeobecne záväzné nariadenia samospráv, súčasťou budú aj vzorové nariadenia.
„Aj toto umocní lepšie nastavenie samosprávnych zákonov a minimalizuje riziká rozporných parametrov. To všetko dokáže výrazne pomôcť práve v čase, keď sa blíži nové volebné obdobie komunálu,“ uzavrel Michal Kaliňák.
