Harabin si môže vydýchnuť: Prokuratúra neuspela, Najvyšší súd zamietol odvolanie v jeho prípade

Foto: TASR/Martin Baumann

Nina Malovcová
TASR
Vojna na Ukrajine
Rozhodnutie je právoplatné.

Najvyšší súd (NS) SR potvrdil v utorok oslobodzujúci rozsudok Špecializovaného trestného súdu v prípade bývalého predsedu NS SR a exministra spravodlivosti Štefana Harabina, ktorý čelil obžalobe v kauze schvaľovania ruskej agresie na Ukrajine.

Odvolanie prokurátora, ktorý navrhol vrátiť vec prvostupňovému súdu na opätovné prejednanie a rozhodnutie, tak NS zamietol. Rozhodnutie je právoplatné.

