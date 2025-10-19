Z múzea Louvre zlodeji ukradli osem šperkov, jeden stratili. Zmizol aj smaragdovo-diamantový náhrdelník spojený s Napoleonom

Jakub Baláž
TASR
Štyria muži tvorili „úderný tím“, ktorý vylúpil Apolónovu galériu v Louvri, kde sa nachádzajú francúzske korunovačné klenoty.

Pri nedeľňajšej lúpeži odcudzili páchatelia z parížskeho Louvru osem šperkov vrátane smaragdovo-diamantového náhrdelníka, ktorý Napoleon daroval svojej manželke, cisárovnej Márii Lujze, oznámilo francúzske ministerstvo kultúry. TASR o tom informuje podľa tlačovej agentúry AFP.

Cieľom (zlodejov) boli dve vitríny s vysokým stupňom bezpečnosti, z ktorých bolo odcudzených osem predmetov neoceniteľnej kultúrnej hodnoty,“ uvádza sa vo vyhlásení rezortu.

Deviaty predmet – diamantmi a smaragdmi vykladaná koruna cisárovnej Eugénie – bol nájdený neďaleko múzea, kde ho zlodeji pri úteku stratili, dodáva sa vo vyhlásení. Orgány pátrajú po štyroch zlodejoch, uviedla hlavná prokurátorka Paríža.

Štyria muži tvorili „úderný tím“, ktorý vylúpil Apolónovu galériu v Louvri, kde sa nachádzajú francúzske korunovačné klenoty. Na tvárach– mali masky a na útek použili výkonné skútre, povedala pre stanicu BFM TV prokurátorka Laure Beccuauová.

Koruna je poškodená, zlodeji vnikli do múzea cez okno

Koruna cisárovnej Eugénie z 19. storočia je poškodená. Je zdobená zlatými orlami, pokrytá 1354 diamantmi a 56 smaragdmi, uvádza webová stránka múzea. Eugénie de Montijo (1826 – 1920) bola manželkou Napoleona III. a poslednou francúzskou cisárovnou.

Prokurátorka dodala, že zlodeji ohrozovali strážcov múzea uhlovými brúskami, ktoré použili na rozrezanie sklenených vitrín. Gang prišiel s nákladným autom, ktoré ťahalo výsuvný rebrík, bežne používaný na zdvíhanie nábytku do budov, k bočnej strane Louvru. Zlodeji sa dostali dovnútra cez okno, ktoré rozbili.

Alarmy v Louvri v tom čase fungovali, ale „otvorenou zostáva otázka, či strážcovia alarm počuli“ a či sa alarm rozozvučal tiež v galérii, kde ku krádeži došlo, dodala Beccuauová.

Trump označil kolumbijského prezidenta za „drogového dílera". Hovorí aj o znížení finančnej podpory pre Bogotu

