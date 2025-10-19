Trump označil kolumbijského prezidenta za „drogového dílera“. Hovorí aj o znížení finančnej podpory pre Bogotu

Foto: SITA/AP

Jakub Baláž
TASR
Trumpova administratíva už v septembri obvinila Kolumbiu z neochoty spolupracovať v boji proti drogám.

Americký prezident Donald Trump v nedeľu označil svojho kolumbijského náprotivka Gustava Petra za „nelegálneho drogového dílera“ a obvinil ho z podnikania nedostatočných krokov v boji proti obchodu s drogami. Oznámil tiež, že Spojené štáty preto značne znížia finančnú podporu pre Bogotu, informuje TASR podľa správy agentúry AP.

Prezident Kolumbie Gustavo Petro je vodca nelegálneho obchodu s drogami, ktorý značne podporuje masovú výrobu drog na veľkých i malých poliach po celej Kolumbii. Stalo sa to zďaleka najväčším biznisom v Kolumbii a Petro neurobil nič, aby tomu zabránil, napriek veľkým platbám a dotáciám zo strany USA, ktoré nie sú ničím iným ako dlhodobým okrádaním Ameriky,“ vyhlásil Trump v príspevku na platforme Truth Social.

Od dnes už nebudú tieto platby alebo akékoľvek iné formy platieb, alebo dotácie, Kolumbii poskytované. Účelom tejto výroby drog je predaj obrovského množstva produktov do Spojených štátov, čo spôsobuje smrť, ničenie a spúšť,“ dodal americký prezident.

Trumpova administratíva už v septembri obvinila Kolumbiu z neochoty spolupracovať v boji proti drogám. Washington následne oznámil, že Bogote odobral status spojenca v boji proti drogám, pretože podľa neho nedokázala zastaviť produkciu kokaínu. AP pripomína, že Kolumbia je najväčším svetovým vývozcom kokaínu a pestovanie kľúčovej zložky na jeho výrobu – kokových listov – dosiahlo podľa Organizácie Spojených národov minulý rok historické maximum.

