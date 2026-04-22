Rezort školstva pripravil novinky: Od septembra začnú platiť zmeny, žiaci sa budú učiť po novom

Lucia Mužlová
TASR
Od septembra bude vyučovanie po novom na základných školách povinné.

Od septembra začnú všetky základné školy na Slovensku od prvého ročníka učiť po novom. Minister školstva, výskumu, vývoja a mládeže SR Tomáš Drucker (Hlas-SD) v stredu počas tlačovej konferencie uviedol, že cieľom je dosiahnuť to, aby deti nielen vedeli, čo sa učia, ale aby tomu aj rozumeli. Do nového systému vzdelávania sa zatiaľ zapojila takmer polovica základných škôl.

Kurikulárna reforma je podľa Druckera veľkou zmenou vzdelávacieho systému, ktorú považuje za kľúčovú. Poukázal na to, že deti sa v posledných rokoch radšej naučia učivo naspamäť, pričom tomu menej rozumejú. Zmena je postavená na tom, aby sa deti zapájali viac a aj viac veciam rozumeli. „Aby neboli hodnotení za to, že vyrátajú dobre príklad, ale za to, že mu porozumejú,“ vysvetlil šéf rezortu školstva. Podľa neho nie je potrebné, aby deti vedeli len odrapkať vybrané slová, keď ich potom nevedia v praxi použiť.

Nové učebnice budú pre deti pripravené

Zapojené školy do nového štátneho vzdelávacieho programu podľa slov ministra školstva dostali pomoc, napríklad zo strany Národného inštitútu vzdelávania a mládeže (NIVAM). Hoci bude nové vzdelávanie v školách povinné od septembra 2026, niečo cez 1000 škôl ešte neprešlo na nové kurikulum. Minister poznamenal, že mnoho škôl čakalo, ako sa bude situácia vyvíjať na zapojených školách. Novému vzdelávaciemu programu šéf rezortu školstva dôveruje. V súvislosti s novými učebnicami povedal, že budú pre školy pripravené.

Riaditeľka Základnej školy Jana Amosa Komenského v Seredi Paulína Krivosudská, ktorá sa zapojila do pilotného testovania nového kurikula, povedala, že každá škola si mení svoj štátny vzdelávací program. „Je to živý dokument,“ uviedla s tým, že práve tento dokument bude určovať, akým smerom bude škola smerovať. Drucker potvrdil, že kurikulum sa rozširuje aj o umelú inteligenciu. Podľa Krivosudskej zásadnou zmenou je, že v triedach sa stáva aktívnejším žiak, nie učiteľ. Ten je podľa jej slov aktívny najmä pred samotnou hodinou pri príprave.

Od septembra budú pre školy povinné školské osnovy pre prvý ročník. Riaditeľka odboru podpory formálneho vzdelávania NIVAM Petra Fridrichová uviedla, že v máji a júni pripravujú podujatia pre učiteľov, aby vedeli ako pracovať a pomôžu im s učebnými osnovami pre prvé ročníky. „Nečakáme od škôl, že budú mať od septembra všetko pripravené. Dávame im celý rok, aby si štátne vzdelávacie programy pripravili,“ dodala Fridrichová.

Nový štátny vzdelávací program pre základné vzdelávanie schválili v roku 2023. Od školského roka 2023/2024 sa vo vybraných školách začalo experimentálne overovanie nového kurikula, následne v školských rokoch 2024/2025 a 2025/2026 sa do vyučovania po novom zapájali postupne ďalšie školy.

Barbora Chlebcová o Terezinom vzťahu s Antonom: Už to hraničí so štokholmským syndrómom
