Vzácny pohľad, aký sa len tak nevidí: Erike Judínyovej sa podarilo zachytiť rozkošný moment, ktorý vás chytí za srdce

Aj sama moderátorka Smotánky bola zo záberu dojatá. Inak by sa oň nepodelila so svojimi fanúšikmi na Instagrame, kde len zriedka informuje o svojom súkromí, a to už ani nie je reč o partnerovi a dcérke. Zdá sa, že rodinný život si prísne stráži, no napriek tomu jej to nedalo a pochválila sa rozkošným videom, ktoré zachytáva otca jej dieťaťa a podarenú dcérku. V takejto podobe ich však ešte nikto nevidel, o to viac poteší a príjemne prekvapí.

Pozrite si naše najnovšie video, článok pokračuje pod ním ↓

Erikina dcérka Ella bude mať tento rok už 5 rokov a okrem toho, že je z nej milovníčka módy rovnako ako mama, očividne má v krvi aj tanečné umenie. Erike Judínyovej sa podarilo natočiť, ako to roztočila na parkete so svojím otcom a hercom Štefanom Skrúcaným. Pár má veľkú radosť z roztomilej dcérky, ktorá je každým rokom živšia. Je to poriadne šidlo, ktoré sa postupne prejavuje. Nielenže rastie ako z vody, ale poriadne preháňa aj svojich rodičov. Najnovšie roztancovala herca, ktorý mal čo robiť, aby jej stíhal.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

„Tešíme sa na Let’s Dance. Aj Ella s tatom,“ napísala moderátorka k videu, ktoré zachytáva tanec Štefana Skrúcaného s Ellou. Chvíľu ho dcérka pozvŕtala na parkete na nejakej akcii a následne ho silno chytila a objala. Tento záber nenechá nikoho chladným, je dosť možné, že po pozretí videa sa každému doslova roztopí srdce a vyjde i slzička dojatia.

Aké boli reakcie?

Dôkazom sú fanúšikovia na sociálnej sieti, ktorí zareagovali pozitívne. „Rozkošná je,“ napísala dojatá žena. „Krásne,“ odkázala ďalšia. Niektorí sa vyjadrili k tancu, ktorý dvojica predviedla na tanečnom parkete. „Zlatá tanečnica, a tiež má šikovného učiteľa tanca,“ uviedla iná fanúšička. Podobný bol aj druhý komentár, no bol v ňom cítiť jemný výsmech a podpichovanie. „Erika, ona bude lepšie tancovať ako ty? Čo ty na to? Vieš vôbec tancovať? Nech sa ti neroztrhnú šaty…“ napísal jeden muž.

Zobraziť tento príspevok na Instagrame Príspevok, ktorý zdieľa Erika Judínyová (@erikajudinyova)

Moderátorka si však určite z toho nič nerobila. Podaril sa jej zachytiť rozkošný moment otca s dcérou, ako sa spolu zabávajú. Čo môže byť viac?