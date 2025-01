Erika Judínyová po prvýkrát ukázala tvár svojej dcéry. Fanúšikovia neveria vlastným očiam, neskrývajú dojatie

Už je to piaty rok, čo robí moderátorke markizáckej Smotánky radosť jej rozkošná dcérka Ella. Hoci sa Erika zvykne občas pochváliť fanúšikom zábermi, ktoré zachytávajú jej život, častejšie sú to príspevky z nakrúcania obľúbenej relácie. Len sem-tam sa podelí aj o fotografie s dcérkou. Zakaždým ju však ukáže bez toho, aby jej bolo vidieť do tváre. Až doteraz.

Moderátorka Erika Judínyová a jej manžel a herec Štefan Skrúcaný sú šťastním bez seba. Ich malý uzlíček radosti im pobehuje v domácnosti a navyše, čoskoro sa celá rodinka presťahuje do nového hniezdočka lásky. Podľa hercových slov by sa tak malo stať na jar, pričom sa na príjemnú zmenu všetci tešia, pretože trvalo dlhší čas, kým sa ich túžby po novom domove naplnili. Najprv im v tom zabránil kovid, potom sa museli manželia zladiť a spraviť kompromisy pre rozdielne povahy.

Ukázala sa s veľkou čižmou

Dvojica však nestráca nádej, a kým dôjde k sťahovaniu, obaja sa zatiaľ môžu tešiť zo zdravej a hlavne krásnej dcérky. Potvrdzuje to najnovšia fotografia, ktorá uzrela svetlo sveta na sociálnej sieti. Erika môže byť na Ellu právom hrdá, vyzerá priam rozkošne. Zdá sa, že si obe spravili dámsku jazdu a vybrali sa na nákupy. Záber vznikol v obchode s obuvou, kde si moderátorkina 4-ročná dcérka skúšala vysokú čižmu so striebornými kamienkami. V kombinácii s ružovými šatami bola radosť na ňu pozerať.

Očividne si to malá Ella naplno užívala. Je vidieť, že jablko nepadá ďaleko od stromu, a že po moderátorke zdedila vášeň pre pekné módne kúsky a ešte jednu vec. Keďže po prvýkrát je vidieť Ellinu tvár, pozorným očiam neujde, že je rovnako krásna ako jej mama. Ella rastie ako z vody, postupne sa z nej stáva veľká slečna.

Mnohých záber rozcítil