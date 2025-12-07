Vytvárali falošné ženské profily a vydierali mužov na zoznamkách: Polícia dolapila dvoch páchateľov, hrozí im nepríjemný trest

Foto: Facebook/Polícia Slovenskej republiky

Petra Sušaninová
SITA
Na zoznamkách buďte opatrní, varuje polícia.

Košickí kriminalisti odhalili dvojicu mužov, ktorí vytvárali falošné ženské profily na zoznamke a vydierali mužov. Ako informovala hovorkyňa Krajského riaditeľstva Policajného zboru (KR PZ) Lenka Ivanová, príslušníci z odboru kriminálnej polície Okresného riaditeľstva PZ v Košiciach zistili, že 22-ročný Slavomír a 25-ročný Kristián sa mali dopúšťať protiprávneho konania. To bolo založené na sústavnom a cielene organizovanom vydieraní osôb prostredníctvom internetových portálov, rovnako ich vydierali prostredníctvom mobilnej komunikačnej aplikácie.

Konania sa mali dopúšťať v presne nezistenom období, prinajmenšom však od tohtoročného januára, a to na celom území Slovenskej republiky. Ivanová priblížila, že dvojica mužov si na internetovej zoznamke úmyselne a systematicky vytvárala falošné ženské profily. Prostredníctvom nich nadväzovali intímnu komunikáciu s náhodnými, im neznámymi mužmi.

„Po krátkom zdvorilostnom písaní došlo k výmene kontaktov a komunikácia sa presunula do aplikácie WhatsApp alebo Messenger. Aby nevznikli akékoľvek pochybnosti a zvýšila sa dôveryhodnosť, muži uskutočňovali krátke videohovory, počas ktorých sa v nich na krátky čas ukázala žena,“ vraví krajská policajná hovorkyňa.

Išlo o manželku jedného z dvojice, to ale muž na druhej strane komunikácie nevedel. „Mužom, tešiacim sa z „novej lásky“ Slavomír a Kristián následne zasielali zavádzajúce fotografie nahých žien. Lenže radosť a vzrušenie rýchlo vystriedalo vydieranie – adresátom boli zasielané správy, že v prípade, ak nezaplatia požadovanú finančnú sumu, bude na nich podané oznámenie na polícii s tvrdením, že si žiadali fotografie maloletej osoby, alebo že ich fotografie z profilu na sociálnej sieti budú zverejnené s popisom, že ide o „úchylákov a narkomanov“,“ opísala Ivanová konanie zadržaných

Hrozí im až 10 rokov za mrežami

Doplnila, že košickí kriminalisti odhalili, že Slavomír a Kristián si takto vytvárali pravidelný nelegálny príjem, pričom ich konanie malo jasnú organizačnú schému, presné rozdelenie úloh aj vedomosť o protiprávnosti tohto konania.

„Keďže získaná dôkazná situácia nasvedčovala tomu, že osoby účastné na tomto konaní naplnili skutkovú podstatu trestného činu vydierania, spáchaného formou pokračovacieho činu, v piatok (5. decembra) v skorých ranných hodinách košickí kriminalisti, v spolupráci s košickým pohotovostným policajným útvarom, zasiahli. V obci Rakúsy (okres Kežmarok) čakalo na štyri osoby, podozrivé z opakovane páchaného skutku, mikulášske prekvapenie,“ uviedla krajská policajná hovorkyňa a spresnila, že predmetným „mikulášskym darčekom“ bolo zadržanie dvoch mužov a dvoch žien a cesta do Košíc v sprievode polície.

Vyšetrovateľ obvinil oboch mužov zo zločinu vydierania, spáchaného formou pokračujúceho činu. Dve ženy, vo veku 22 a 29 rokov, boli po vykonaní potrebných procesných úkonov zo zadržania prepustené. „Košický policajný vyšetrovateľ na mužov spracoval podnet na podanie návrhu na ich väzobné stíhanie, o ktorom bude rozhodovať súd. Nie je preto vylúčené, že najbližších 4 až 10 rokov si títo páni „posedia“ za múrmi vyšetrovacej väzby,“ uzavrela Ivanová.

