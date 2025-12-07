Generálny riaditeľ Ryanairu ochutnal vlastnú medicínu: V reštaurácii mu naúčtovali poplatok za „extra priestor na nohy“

Ak lietate lietadlom, zrejme viete, že cena, ktorú vidíte na webe, zvyčajne nie je tá finálna. Letecké spoločnosti si neraz pýtajú poplatky navyše. Inak to nie je ani v leteckej spoločnosti Ryanair. Reštaurácia, v ktorej sa rozhodol najesť generálny riaditeľ Ryanairu, mu to dala pocítiť humorným spôsobom.

Séria nečakaných poplatkov

Ako informuje web LADbible, rozprávkovo bohatý generálny riaditeľ spoločnosti Ryanair Michael O’Leary ochutnal vlastnú medicínu po tom, ako ešte začiatkom tohto roka večeral v reštaurácii Luvida v Írsku. Odhaduje sa, že O´Learyho majetok presahuje jednu miliardu dolárov.

Na účtenke si našiel sériu nečakaných poplatkov. Jeho nízkonákladová letecká spoločnosť je známa tým, že zákazníkom účtuje dodatočné poplatky za všetko možné od výmyslu sveta. Ľudia si priplatia za väčšiu batožinu, ale dokonca aj za to, ak potrebujú, aby im bola vytlačená letenka. Ľudia sa tak zhodujú na tom, že žart na O´Learyho účet bol zaslúžený.

Keď účtenku prvýkrát zbadal, zrejme ostal poriadne zaskočený. Okrem 30 eur za víno a sumy za večeru sa na nej ocitol poplatok vo výške 7,95 eura za „extra priestor na nohy“. Ďalších 9,95 eura mu naúčtovali za „prednostné sedenie v boxe“ a 19,05 eura za sedenie v „rezervovanej tichej zóne“.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Luvida Restaurant (@luvidarestaurant)

Vtipné a smutné zároveň

Personál sa s O´Learym odfotil a záber uverejnil na Instagrame s poďakovaním, že sa majiteľ leteckej spoločnosti rozhodol večerať práve v Luvide. „Bolo nám potešením vás obslúžiť. Dúfame, že vám neprekáža, že sme k vášmu účtu pripočítali dodatočné poplatky za väčší priestor na nohy, prednostné sedenie v boxe a rezerváciu tichej zóny,“ podpichli O´Learyho.

Ľudia v komentároch rýchlo prišli s ďalšími nápadmi, ako si do neho ešte pichnúť. Navrhli napríklad, že mal do reštaurácie prísť s vlastným vopred vytlačeným jedálnym lístkom. Ďalší píšu, že oceňujú skvelý zmysel pre humor a v reštaurácii sa celkom iste zastavia vždy, keď budú mať cestu okolo. Niektorí si myslia, že je to síce vtipné, ale aj smutné zároveň.

Manažérka reštaurácie priznala, že nemala odvahu O´Learyho „prinútiť“, aby tie poplatky navyše aj skutočne zaplatil. Nabudúce vraj ale nebude až taká zhovievavá. Dodáva, že napriek pochybnostiam niektorých komentujúcich nechal O´Leary slušné prepitné.

