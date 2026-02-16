Vyťahujte zimné bundy: Prudké ochladenie prinieslo sneh aj silné mrazy, vo štvrtok príde ďalší zvrat

Ilustračná foto: TASR (Daniel Stehlík)

Nina Malovcová
Zima sa vracia vo veľkom štýle.

Ešte pred niekoľkými dňami sme na mnohých miestach zažívali takmer jarné teploty a počasie pripomínalo skôr marec než polovicu februára. Zlom však nastal už včera, keď do našej oblasti od severu prenikol studený vzduch arktického pôvodu a priniesol prudké ochladenie aj návrat zimy.

Podľa portálu iMeteo sa do strednej Európy vrátilo výrazné severozápadné prúdenie a aktuálna predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu zároveň potvrdzuje, že najbližšie dni budú v znamení mrazov a sneženia.

Dnes bude oblačno a postupne sa pridá sneženie

Dnešnú situáciu ovplyvňuje okraj tlakovej výše so stredom nad Pobaltím. Neskôr od západu postúpi oklúzny front spojený s tlakovou nížou nad Severným morom, ktorý prinesie ďalšie zrážky. Očakáva sa oblačnozamračené počasie, dopoludnia sa môže vo východnej polovici krajiny miestami prechodne zmenšiť oblačnosť.

Ilustračná foto: TASR/AP

Postupne sa však na viacerých miestach objaví sneženie, na východe len ojedinele. Najvyššia denná teplota dosiahne -5 až 0 °C, na juhu lokálne do 2 °C. Na horách vo výške 1 500 m sa očakáva teplota okolo -10 °C. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 7 m/s, na východe zrána severozápadný až severný vietor. Predpokladané množstvo zrážok môže dosiahnuť do 5 mm, čo predstavuje približne do 5 cm nového snehu.

Ráno teploty padli až k mínus 15 °C

Zmenu počasia bolo možné pocítiť už v ranných hodinách. V dolinách teploty klesli až k -15 °C, čo je výrazný rozdiel oproti predchádzajúcim miernejším dňom. Prudké ochladenie tak potvrdilo, že zimná epizóda nebude len krátkodobá. Aj v ďalších dňoch sa budú denné maximá pohybovať len tesne nad nulou a zimný charakter počasia pretrvá.

Podstatne výraznejšia situácia sa očakáva západne od Slovenska. Oklúzny front prinesie do strednej Európy intenzívnejšie zrážky a sneženie zasiahne veľkú časť Nemecka, Česka, Poľska aj Rakúska. V nižších polohách sa očakáva približne 1 až 5 cm snehu, vo vyšších nadmorských výškach okolo 10 cm. Najviac zrážok však smeruje do Álp. Na západe Rakúska, v oblasti Arlbergu a Innsbrucku, môže do stredy pribudnúť až 100 cm snehu. Takéto množstvo môže výrazne skomplikovať dopravu aj situáciu v horských oblastiach.

Štvrtok môže priniesť ďalší zvrat

Modely naznačujú, že vo štvrtok by sa do studeného prostredia mohla presunúť tlaková níž, ktorá by priniesla výraznejšie sneženie nad Balkán a Maďarsko. Niektoré scenáre počítajú s úhrnom presahujúcim 50 cm snehu práve v Maďarsku.

Okraj zrážkového pásma by mohol zasiahnuť aj Slovensko, najmä južné regióny. V hre je približne 5 až 10 cm snehu, pričom na juhozápade môže lokálne pribudnúť až 15 cm. Predpoveď je však stále zaťažená neistotou a ďalší vývoj bude závisieť od presnej trajektórie tlakovej níže.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Mirka pracuje v obchode, prehovorila o samoobslužných pokladniciach: Už na mňa aj kričali, že nebudú…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Slováci a Česi v zahraničí
Patrik a Gabriela predali byt na Slovensku a kúpili dom na Madeire: Je tu krásne, v nájme nám ale lezú šváby
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Mirka prehovorila o samoobslužných pokladniciach. Gynekológ ženám striekal žieraviny do maternice
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Olovené deti z Poľska: Celé roky dýchali tichý jed, štát všetko tajil, problémy majú dodnes
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Tip na film
Budete mať s nimi dokonalého Valentína: 10 skvelých romantických filmov, ktoré si užijú ženy aj muži
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Spánok
Brutálna mučiaca technika, ktorá fyzicky neublížila: Nahej obeti v plienke odopierali spánok aj 180 hodín
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Prezidentský palác zverejňuje informácie o zamestnancoch: Nie je to dobrý nápad, hovorí bezpečnostný analytik
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Obchodné reťazce
Slovensko je hladné po diskontoch, do apríla pribudnú ďalšie štyri predajne. Šéfa Woolworthu náš trh neprekvapil
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
Marek cestuje po svete na motorke: V mnohých moslimských krajinách žijú skvelí ľudia. V Iraku sme nemuseli minúť ani cent
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Na nože
V Na nože im pomáhal Martin Novák, dnes sa v nich nenajete. Po šou skončilo už 8 reštaurácií
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Pil fľašu vodky denne, pri vpichovaní steroidov kričal, že miluje drogy. Robbie Williams bol pre ľudí iba zlý vtip
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Jeffrey Epstein
Skupinu Brat za Brata netreba podceňovať: Ak sa zmení vláda, bude prioritne rozpracovaná, vraví Bátor
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože
Na nože
Našli sme nového kráľa série? Zaplatili sme 50 eur, boli sme v bistre Zetko z novej časti Na nože

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac