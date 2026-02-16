Vyťahujte zimné bundy: Prudké ochladenie prinieslo sneh aj silné mrazy, vo štvrtok príde ďalší zvrat

Ešte pred niekoľkými dňami sme na mnohých miestach zažívali takmer jarné teploty a počasie pripomínalo skôr marec než polovicu februára. Zlom však nastal už včera, keď do našej oblasti od severu prenikol studený vzduch arktického pôvodu a priniesol prudké ochladenie aj návrat zimy.
Podľa portálu iMeteo sa do strednej Európy vrátilo výrazné severozápadné prúdenie a aktuálna predpoveď Slovenského hydrometeorologického ústavu zároveň potvrdzuje, že najbližšie dni budú v znamení mrazov a sneženia.
Dnes bude oblačno a postupne sa pridá sneženie
Dnešnú situáciu ovplyvňuje okraj tlakovej výše so stredom nad Pobaltím. Neskôr od západu postúpi oklúzny front spojený s tlakovou nížou nad Severným morom, ktorý prinesie ďalšie zrážky. Očakáva sa oblačno až zamračené počasie, dopoludnia sa môže vo východnej polovici krajiny miestami prechodne zmenšiť oblačnosť.
Postupne sa však na viacerých miestach objaví sneženie, na východe len ojedinele. Najvyššia denná teplota dosiahne -5 až 0 °C, na juhu lokálne do 2 °C. Na horách vo výške 1 500 m sa očakáva teplota okolo -10 °C. Fúkať bude juhovýchodný až južný vietor s rýchlosťou 3 až 7 m/s, na východe zrána severozápadný až severný vietor. Predpokladané množstvo zrážok môže dosiahnuť do 5 mm, čo predstavuje približne do 5 cm nového snehu.
Ráno teploty padli až k mínus 15 °C
Zmenu počasia bolo možné pocítiť už v ranných hodinách. V dolinách teploty klesli až k -15 °C, čo je výrazný rozdiel oproti predchádzajúcim miernejším dňom. Prudké ochladenie tak potvrdilo, že zimná epizóda nebude len krátkodobá. Aj v ďalších dňoch sa budú denné maximá pohybovať len tesne nad nulou a zimný charakter počasia pretrvá.
Podstatne výraznejšia situácia sa očakáva západne od Slovenska. Oklúzny front prinesie do strednej Európy intenzívnejšie zrážky a sneženie zasiahne veľkú časť Nemecka, Česka, Poľska aj Rakúska. V nižších polohách sa očakáva približne 1 až 5 cm snehu, vo vyšších nadmorských výškach okolo 10 cm. Najviac zrážok však smeruje do Álp. Na západe Rakúska, v oblasti Arlbergu a Innsbrucku, môže do stredy pribudnúť až 100 cm snehu. Takéto množstvo môže výrazne skomplikovať dopravu aj situáciu v horských oblastiach.
Štvrtok môže priniesť ďalší zvrat
Modely naznačujú, že vo štvrtok by sa do studeného prostredia mohla presunúť tlaková níž, ktorá by priniesla výraznejšie sneženie nad Balkán a Maďarsko. Niektoré scenáre počítajú s úhrnom presahujúcim 50 cm snehu práve v Maďarsku.
Okraj zrážkového pásma by mohol zasiahnuť aj Slovensko, najmä južné regióny. V hre je približne 5 až 10 cm snehu, pričom na juhozápade môže lokálne pribudnúť až 15 cm. Predpoveď je však stále zaťažená neistotou a ďalší vývoj bude závisieť od presnej trajektórie tlakovej níže.
