Vysoký plat vám rekordnú penziu nezaručí: Maximálny dôchodok má svoj strop a štát ho pri výpočte kráti

Minimálne dôchodky sú všetkým známe. Ich účelom je zabezpečiť seniorom dôchodkový príjem na takej úrovni, aby neboli odkázaní na pomoc v hmotnej núdzi. To v praxi znamená, že nik, kto získal predovšetkým 30 rokov dôchodkového poistenia na účely minimálneho dôchodku, nebude poberať menej, než Sociálna poisťovňa dovolí. Ako je to však s maximálnymi dôchodkami?
Suma dôchodku sa ráta na základe toho, koľko daná osoba počas života zarábala, koľko rokov odpracovala, a hoci tieto dve veličiny vie ovplyvniť, tretiu veličinu – aktuálnu dôchodkovú hodnotu ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku – nevie, keďže sa každoročne mení a určuje ju štát. Ako však poukázal portál Finsider, ani v prípade inej veličiny to nie je také jednoznačné a množstvo ľudí prichádza o časť svojich peňazí.
Maximálny dôchodok je jednotný
Hoci by sa mohlo zdať, že horná hranica dôchodku je neobmedzená a záleží od platu, ktorý daná osoba počas života poberala, nie je to tak. V praxi to závisí najmä od počtu odpracovaných rokov.
Ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok sa určí pomocou vzorca POMB x ODP x ADH, kde:
- POMB = priemerný osobný mzdový bod,
- ODP = súčet obdobia dôchodkového poistenia získaného ku dňu vzniku nároku na starobný dôchodok,
- ADH = aktuálna dôchodková hodnota ku dňu vzniku nároku na výplatu dôchodku.
ADH vyjadruje sumu, ktorú poberateľ získa za jeden rok dôchodkového poistenia pri zárobku na úrovni priemernej mzdy v národnom hospodárstve. Táto hodnota sa každoročne valorizuje podľa vývoja priemerných miezd a pre rok 2026 bola stanovená na 19,7633 eura.
POMB odzrkadľuje výšku vašich odvodov na dôchodkové poistenie počas kariéry. Vychádza sa z osobného mzdového bodu (OMB) za každý kalendárny rok, ktorý vyjadruje pomer medzi vašou hrubou mzdou a priemernou mzdou v národnom hospodárstve. Výsledný POMB je potom aritmetickým priemerom týchto ročných bodov a určuje, aký násobok priemernej mzdy ste v priemere počas života zarábali.
V praxi to zjednodušene znamená, že ak bol váš plat presne na úrovni priemernej mzdy na Slovensku, potom je váš osobný mzdový bod na úrovni 1. Ak ste zarábali dvojnásobok, váš osobný mzdový bod je na úrovni 2. Naopak, ak ste mali menšie výplaty a zarábali len polovicu z priemernej mzdy, váš osobný mzdový bod je na úrovni 0,5.
Osobné mzdové body za jednotlivé odpracované roky sa spriemerujú a získame priemerný osobný mzdový bod. Tu však nastáva háčik. Jeho hodnota totiž nesmie byť vyššia ako 3. Ak teda niekto zarábal 4-násobok, 5-násobok či dokonca ešte väčší násobok priemernej mzdy, odvody zaplatené z vyššej sumy sa mu už do výpočtu starobného dôchodku nezahrnú.
Výška dôchodku tak nie je úplne lineárne závislá od príjmu. Slovenský systém uplatňuje princíp solidarity, čo znamená, že rozdiely v penziách sú menšie než rozdiely v platoch. Priemerný osobný mzdový bod (POMB) nad úrovňou 1,25 sa kráti. Z každej hodnoty nad touto hranicou sa započítava len 68 %. Ak niekto získa maximálny osobný mzdový bod vo výške 3, jeho výška sa mu skráti na 2,44.
Príklady maximálnych dôchodkov (po 3,7 % valorizácii):
- 45 odpracovaných rokov + max. príjem: Dôchodok vo výške 2 250,40 €.
- 50 odpracovaných rokov + max. príjem: Dôchodok vo výške 2 500,50 €.
- 55 odpracovaných rokov + max. príjem: Dôchodok vo výške 2 750 €.
Existuje tak strop, koľko môže penzista podľa zákona poberať. Jediným spôsobom, ako legálne zvýšiť svoju penziu, je zvýšiť počet odpracovaných rokov, keďže zákon nestanovuje žiadne obmedzenie. To v praxi znamená, že dôchodca pokračuje v práci aj po odchode do dôchodku, alebo odloží odchod do dôchodku. Je však nepravdepodobné, aby niekto odpracoval viac než 55 rokov.
