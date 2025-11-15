Vrah z gymnázia na Spiši sa vrátil na miesto činu: Pôsobil pokojne. Na škole sa dnes robí rekonštrukcia útoku

Na Gymnáziu v Spišskej Starej Vsi dnes prebehla rekonštrukcia brutálneho januárového útoku nožom, pri ktorom prišli o život dve osoby, 51-ročná zástupkyňa riaditeľky školy a 18-ročná študentka. Ďalšia žiačka bola zranená. Páchateľom bol iba 18-ročný študent tohto gymnázia, ktorého polícia po skutku obvinila z úkladnej vraždy a súd následne rozhodol o jeho vzatí do väzby.
Obvineného dnes opäť priviedli na miesto činu krátko po 11.00 hodine, aby sa spravila rekonštrukcia tejto hroznej udalosti. Sprevádzali ho ozbrojení policajti v kuklách a mal nasadené putá. Počas presunu pôsobil pokojne. Rekonštrukcia má pomôcť spresniť priebeh útoku a preveriť jednotlivé kroky obvineného priamo v prostredí, kde k udalosti došlo. Informáciu priniesli TVNoviny.
Popri samotnom vyšetrovaní útoku sa riešia aj okolnosti, ktoré mu predchádzali. Zistenia prokuratúry ukázali, že pri prestupe študenta na inú školu sa vyskytli viaceré pochybenia. Nedostatky sa podľa kontrolných zistení objavili na oboch gymnáziách.
Problematické boli aj postupy úradov práce, sociálnych vecí a rodiny. Tieto nezrovnalosti budú predmetom ďalšieho preverovania, aby sa určilo, či sa pri administratívnych úkonoch postupovalo správne a či bolo možné odhaliť varovné signály skôr.
