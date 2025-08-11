Vyplavilo rybieho Nostradama: Tvora, ktorý má varovať pred blížiacou katastrofou, videli na viacerých miestach

Foto: Profimedia

Nina Malovcová
Keď sa objaví pri hladine, ľudia sa boja najhoršieho.

Oarfish, známa aj ako „doomsday fish“, v posledných mesiacoch vyvoláva po celom svete pozornosť vedcov aj verejnosti. Táto záhadná hlbokomorská ryba, ktorej prítomnosť je japonskými legendami braná ako predzvesť prírodných katastrof, sa od mája objavila pri hladine už štyrikrát v Indii, Austrálii a na Novom Zélande.

Ide o mimoriadne nezvyčajný jav, pretože ryba oarfish bežne obýva hĺbky od 200 do 1 000 metrov a kontakt s pobrežím je u nej výnimočný.  Zaujímavosťou je, že nemá presný slovenský preklad, preto sa aj v domácich správach používa jej anglické označenie. Na nevšedne častý výskyt upozornil portál Times of India.

Cesta z hlbín od Indie až po Nový Zéland

Prvý tohtoročný prípad sa odohral koncom mája v indickom štáte Tamilnádu. Rybári tam ulovili obrovskú rybu oarfish s dĺžkou takmer deväť metrov. Na fotografii, ktorá zaplavila sociálne siete, ju držalo sedem mužov, aby ukázali jej skutočné rozmery. Snímka okamžite vzbudila záujem a stala sa začiatkom série pozorovaní po celom svete.

O niekoľko dní neskôr, 2. júna 2025, sa ďalší exemplár vyplavil na západnom pobreží Tasmánie. Meral približne tri metre a jeho nález rozpútal na internete vlnu špekulácií, najmä o tom, či by mohlo ísť o predzvesť seizmickej aktivity v oblasti. Začiatkom júna nasledovali dva prípady na Južnom ostrove Nového Zélandu.

Jedna ryba oarfish sa objavila na pláži pri meste Dunedin, druhá už bez hlavy neďaleko Christchurchu. Oba nálezy zaujali morských biológov a zároveň posilnili povesti o tom, že tieto ryby by mohli predpovedať prírodné katastrofy.

Minulosť priniesla podobné prípady

Výrazná zhoda okolností nastala aj v roku 2024, keď sa pri pobreží San Diega objavil 3,6 metra dlhý jedinec len dva dni pred zemetrasením s magnitúdou 4,4, ktoré zasiahlo Los Angeles. O mesiac neskôr sa ďalší objavil pri Tiwi Islands v severnej Austrálii, čo opäť rozvírilo debaty o možnom spojení medzi ich výskytom a pohybmi zemských dosiek.

Ako sme vás už dávnejšie informovali, ryba má vraj prinášať prekliatie. Jej výskyt pri hladine údajne predchádza zemetraseniam a tsunami. Veda však túto súvislosť zatiaľ nepotvrdila. Biológovia pripúšťajú viacero príčin od zmien teploty a znečistenia vody až po dezorientáciu spôsobenú podmorskými otrasmi.

Hoci hypotéza o ich citlivosti na seizmickú aktivitu zostáva neoverená, opakované prípady výskytu tesne pred alebo po zemetraseniach považujú odborníci za fenomén, ktorý si zaslúži ďalší výskum.

Najdlhšia kostnatá ryba na svete

Oarfish je pretiahnutá, stužkovitá ryba, ktorá môže dorásť až do dĺžky deväť metrov a drží rekord ako najdlhšia kostnatá ryba na svete. Nie je pre človeka nebezpečná, živí sa drobnými morskými živočíchmi a jej nečakaný výskyt pri hladine vždy vyvolá obrovský záujem, či už medzi vedcami alebo medzi poverčivými pozorovateľmi.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Vyplavilo rybieho Nostradama: Tvor, ktorého sa každý obáva, má varovať pred blížiacou sa katastrofou

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez plateniaJozef pár mesiacov nemohol chodiť: Teraz prešiel za 11 dní okolo Slovenska na bicykli, ľudia ho pohostili aj bez platenia
Navštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plačNavštívili sme slovenský unikát, toto sme oľutovali. Boli sme aj pri „Slovenskom mori“, ale ostali nám oči pre plač
Pivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravenáPivo za 2,50 € a aquazorbing za 5 €: Kúpali sme sa v prírodnom kúpalisku úplne zadarmo. Voda je priezračná a pláž upravená
Na hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchuNa hodinkách bolo 11:01 a na Nagasaki padala atómová bomba Fat Man. Toto sa dialo v momente výbuchu
Prosila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcamiProsila ich, aby ju zabili až po pôrode, nepomohlo. Takto prebiehala vražda herečky Sharon Tate šialenými mansonovcami
Natália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domuNatália žije v Holandsku: Maslo či vajíčka kúpite v Amsterdame lacnejšie než na Slovensku. Všetko vyriešite z domu
Európsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónovEurópsku Burj Khalifu máme na skok od hranice: Najvyššiu budovu staval tajomný slovenský miliardár, stála 300 miliónov
Exkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupuExkluzívne Gruzínec Mamulašvili o údajnom prevrate: Je to Ficova lož. Ani ma nezaradili na zoznam ľudí so zákazom vstupu
Z hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresleZ hlavy mu stúpal dym, všade smrdelo zhorené mäso: Takto prebiehala prvá poprava v elektrickom kresle
Pýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnostiPýtali sme sa, ako sa zmenila kultúra „rok po“ odvolaniach: Odpovedali Šáteková, Dangl, Hajdu a ďalšie osobnosti
Pivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plačPivo za 2 eurá a rezeň za 11,50: Navštívili sme nádrž, ktorej hovoria „Slovenské more“. Ostali nám však oči pre plač
Najskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslíNajskôr padol výstrel, až potom výkrik „zbraň“: Expert zhodnotil prácu ochranky pri atentáte na Fica, toto si myslí

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vedecké okienko
100 odpovedí, ktoré vám pomôžu lepšie pochopiť svet okolo nás
17,90 €
Podľa skutočnej udalosti
Neuveriteľné príbehy o prežití, ktoré ukazujú ľudskú nezlomnosť
16,90 €
Cestovateľ
Život cestovateľa bez filtrov, ktorý by si niekedy zaslúžil cenzúru
17,90 €
Testované na ľuďoch
(Ne)etické experimenty, v ktorých vedci neváhali prekročiť všetky hranice
14,90 €
Nedocenení
Príbehy vedcov, ktorých ignoroval svet
16,90 €
Zobraziť viac