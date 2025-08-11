Vyplavilo rybieho Nostradama: Tvora, ktorý má varovať pred blížiacou katastrofou, videli na viacerých miestach

Oarfish, známa aj ako „doomsday fish“, v posledných mesiacoch vyvoláva po celom svete pozornosť vedcov aj verejnosti. Táto záhadná hlbokomorská ryba, ktorej prítomnosť je japonskými legendami braná ako predzvesť prírodných katastrof, sa od mája objavila pri hladine už štyrikrát v Indii, Austrálii a na Novom Zélande.
Ide o mimoriadne nezvyčajný jav, pretože ryba oarfish bežne obýva hĺbky od 200 do 1 000 metrov a kontakt s pobrežím je u nej výnimočný. Zaujímavosťou je, že nemá presný slovenský preklad, preto sa aj v domácich správach používa jej anglické označenie. Na nevšedne častý výskyt upozornil portál Times of India.
Cesta z hlbín od Indie až po Nový Zéland
Prvý tohtoročný prípad sa odohral koncom mája v indickom štáte Tamilnádu. Rybári tam ulovili obrovskú rybu oarfish s dĺžkou takmer deväť metrov. Na fotografii, ktorá zaplavila sociálne siete, ju držalo sedem mužov, aby ukázali jej skutočné rozmery. Snímka okamžite vzbudila záujem a stala sa začiatkom série pozorovaní po celom svete.
O niekoľko dní neskôr, 2. júna 2025, sa ďalší exemplár vyplavil na západnom pobreží Tasmánie. Meral približne tri metre a jeho nález rozpútal na internete vlnu špekulácií, najmä o tom, či by mohlo ísť o predzvesť seizmickej aktivity v oblasti. Začiatkom júna nasledovali dva prípady na Južnom ostrove Nového Zélandu.
Jedna ryba oarfish sa objavila na pláži pri meste Dunedin, druhá už bez hlavy neďaleko Christchurchu. Oba nálezy zaujali morských biológov a zároveň posilnili povesti o tom, že tieto ryby by mohli predpovedať prírodné katastrofy.
Minulosť priniesla podobné prípady
Výrazná zhoda okolností nastala aj v roku 2024, keď sa pri pobreží San Diega objavil 3,6 metra dlhý jedinec len dva dni pred zemetrasením s magnitúdou 4,4, ktoré zasiahlo Los Angeles. O mesiac neskôr sa ďalší objavil pri Tiwi Islands v severnej Austrálii, čo opäť rozvírilo debaty o možnom spojení medzi ich výskytom a pohybmi zemských dosiek.
Ako sme vás už dávnejšie informovali, ryba má vraj prinášať prekliatie. Jej výskyt pri hladine údajne predchádza zemetraseniam a tsunami. Veda však túto súvislosť zatiaľ nepotvrdila. Biológovia pripúšťajú viacero príčin od zmien teploty a znečistenia vody až po dezorientáciu spôsobenú podmorskými otrasmi.
Hoci hypotéza o ich citlivosti na seizmickú aktivitu zostáva neoverená, opakované prípady výskytu tesne pred alebo po zemetraseniach považujú odborníci za fenomén, ktorý si zaslúži ďalší výskum.
Najdlhšia kostnatá ryba na svete
Oarfish je pretiahnutá, stužkovitá ryba, ktorá môže dorásť až do dĺžky deväť metrov a drží rekord ako najdlhšia kostnatá ryba na svete. Nie je pre človeka nebezpečná, živí sa drobnými morskými živočíchmi a jej nečakaný výskyt pri hladine vždy vyvolá obrovský záujem, či už medzi vedcami alebo medzi poverčivými pozorovateľmi.
Nahlásiť chybu v článku