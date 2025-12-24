Vykrajovačka na medovníky prekvapila ľudí: Nevedia, čo je to za tvar, niektorí v nej vidia vtipné veci

Foto: Facebook (Recepty co vařily naše babičky / Zuzana Oberreiterová) / Ilustračná foto: Profimedia

Zuzana Veslíková
Vianoce
Ak by ste takýto medovník ponúkli návšteve, asi by ste ju poriadne zmiatli.

Príprava vianočného pečiva k týmto sviatkom jednoducho patrí. Okrem vanilkových rožkov či lineckých koláčikov na štedrovečernom stole mnohých domácností nesmú chýbať medovníky. Medzi ich najbežnejšie tvary patria stromček, vločka či hviezdička, no občas medzi vykrajovačkami môžeme naraziť aj na tvary, ktoré také tradičné nie sú. 

V českej verejnej facebookovej skupine, zameranej na recepty od babičiek, sa objavil príspevok, ktorého autorka sa zvedavo opýtala na tvar vykrajovačky na medovníky, ktorý sa jej dostal do rúk. Odfotografovala ho z oboch strán a zvedavo sa opýtala ľudí, čo je to vlastne zač, pretože ona nemala ani potuchy.

Tak schválne – dobre si ho prezrite:

Foto: Facebook (Recepty co vařily naše babičky / Zuzana Oberreiterová)

Pod príspevkom sa rozbehla búrlivá diskusia a nechýba niekoľko stoviek komentárov. Ľudia sa v nich snažili tipovať, v akom tvare by vykrajovačka mohla byť.

Môže pochádzať z betlehemskej sady

Medzi vtipnými reakciami sa objavilo, že má tvar Donalda Trumpa na štyroch, prirovnanie k futbalistovi Zlatanovi Ibrahimovićovi alebo k módnemu návrhárovi Karlovi Lagerfeldovi.

Viacerí sa ale zhodli na dobrom tipe, podľa ktorého má ísť o ovečku. „Je to ovečka zo sady na Betlehem,“ uviedli niekoľkí komentujúci a dokonca priložili fotografiu, ako vyzerá takýto medovníček ozdobený v tvare ovečky. Takže ak aj vám napadlo, že by mohlo ísť o toto zviera, s najväčšou pravdepodobnosťou ste mali pravdu.

Nie každý medovníček na našich sviatočných stoloch musí byť dokonalý. Niekedy je dôležitejšie, s akou náladou alebo s kým sú pripravované. Ak vám aj pri pečení niečo nevyjde, nenechajte sa tým rozhodiť. Prajeme vám krásne a hlavne pokojné sviatky!

