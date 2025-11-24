Američanka navštívila vianočné trhy v slovenskom meste, zamilovala si ich: Sú najviac podceňovaným európskym klenotom

Foto: Instagram/ christmasmarketsineurope

Petra Sušaninová
Vianočné trhy
Čo si o slovenských vianočných trhoch myslia turisti zo zahraničia?

Domáci návštevníci neraz nešetria slovami kritiky, čo sa vianočných trhov týka. Slovákom sa často nepozdávajú najmä ceny. Ak sa na trhy vyberie napríklad štvorčlenná rodina, vskutku to zvyčajne nie je lacná záležitosť. Turisti zo zahraničia to ale vnímajú inak. Atmosféru vianočných trhov v tomto slovenskom meste si Američanka užila najviac.

Američanka si zamilovala trhy v slovenskom meste

Helen je na sociálnych sieťach známa tým, že cestuje po celom svete a užíva si život. Spolu s manželom sú pôvodom Američania, no milujú rôzne zákutia Európy a radi v nich okúsia život nielen v lete, ale v každom období, vrátane zimy. Helen na svojom Instagrame píše, že navštívila už vyše 100 vianočných trhov a svojim fanúšikom chce priniesť prehľad, ktoré sa naozaj oplatí navštíviť.

Viac z témy Vianočné trhy:
1.
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
2.
Tieto slovenské trhy sú európsky skrytý klenot: Cudzinci sú z nich hotoví a tvrdia, že sa ich naozaj oplatí navštíviť
3.
Odpočítavame posledné minúty do otvorenia jedných z najkrajších vianočných trhov v Európe: Ste tu za jednu hodinu
Zobraziť všetky články (38)

V jednom zo svojich videí poukazuje na slovenské vianočné trhy, konkrétne tie v Bratislave, ktoré v minulosti už taktiež stihla navštíviť. Sú podľa nej najviac podceňovaným skrytým klenotom Európy. Chváli, že v meste nájdete viacero miest so stánkami, medzi ktorými je jednoduché sa pohybovať, ponúkajú skvelé jedlo a sú jednoducho krásne. Očarilo ju aj množstvo ručne robených výrobkov.

Rozprávkový výhľad a skvelé jedlo

Zamilovala si aj výhľad z veže priamo nad vianočnými trhmi, pričom za vstup zaplatila len 2 eurá. Ten pohľad je skutočne rozprávkový. Mimoriadne jej chutili veľké zemiakové placky podávané s rôznymi dobrotami, od kyslej smotany až po slaninu. Kapustnica je podľa Helen jednoducho božská a pochvaľovala si aj trdelník či bratislavské rožky. V závere dodáva, že si Bratislavu jednoducho zamilovala.

V komentároch sa pridávajú ďalší, ktorí píšu, že Bratislavu milujú a je to pre nich najobľúbenejšia časť Európy. Niektorí dodávajú, že sa chystajú na vianočné trhy do Viedne, no keďže Bratislava je len na skok, určite sa prídu pozrieť. Samozrejme, nájdu sa ufrflanci, ktorí Helen a iným odkazujú, aby si na chvíľu vyskúšali život na Slovensku a svoju lásku k Bratislave možno prehodnotia.

Ak chcete vianočnú atmosféru na bratislavských vianočných trhoch zažiť aj vy, vychutnať si ju môžete od 27. novembra, a to na Hlavnom námestí aj na Hviezdoslavovom námestí. Potrvajú do 6. januára.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Simona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýbaSimona žije v Dánsku: Za potraviny dáme 500 eur mesačne, platy sú ale neporovnateľné. Toto Slovensku veľmi chýba
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisícAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi. Gabriela a Peter pracujú ako zvárači v zahraničí, zarobiť vedia aj 12-tisíc
Toto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviťToto málo známe a očarujúce vianočné európske mesto patrí medzi superlacné destinácie: Jednoducho ho musíte navštíviť
Prvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpiráciePrvá guľka trafila krk, druhá vystrelila mozog. Vraždu prezidenta Johna F. Kennedyho dodnes sprevádzajú konšpirácie
Nová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mestaNová predajňa Biedronky v malej obci je takmer hotová. Diskontný reťazec posilní svoju pozíciu okolo hlavného mesta
Jedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiťJedli vlastné deti aj mŕtvoly, z vychudnutia zapáchali: Stalin spôsobil na Ukrajine šialený hladomor, snažil sa ho utajiť
Poliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojnyPoliačik o situácii na Ukrajine: Niekto, komu by už za Užhorodom museli dávať plienky, posiela slovenské deti do vojny
Strávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vecStrávila som deň s majiteľom rodinnej vinárne: Prezradil mi, prečo nám nechutí 30-eurové víno. Rozhodujúca je jedna vec
Šéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravieŠéf IĽP: Fico do volebných miestností komparzistov nenavozí, jeho podpora klesá. Mám obavy o jeho mentálne zdravie
Lovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problémLovec pedofilov Rudolf: Neverili by ste, koľko takých mužov máte v okolí. Dohodnúť stretnutie s 13-ročnou nie je problém
Izba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamaloIzba už za 26 € na noc: Týždeň som jazdila po skrytom klenote Európy, ktorého sa mnohí boja. Známe miesto veľmi sklamalo
Andreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiťAndreas s rodinou rozbehol biznis v raji na zemi: Dom si prenajmete od 523 eur na mesiac, plávanie so žralokmi musíte zažiť

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac