Američanka navštívila vianočné trhy v slovenskom meste, zamilovala si ich: Sú najviac podceňovaným európskym klenotom

Domáci návštevníci neraz nešetria slovami kritiky, čo sa vianočných trhov týka. Slovákom sa často nepozdávajú najmä ceny. Ak sa na trhy vyberie napríklad štvorčlenná rodina, vskutku to zvyčajne nie je lacná záležitosť. Turisti zo zahraničia to ale vnímajú inak. Atmosféru vianočných trhov v tomto slovenskom meste si Američanka užila najviac.
Američanka si zamilovala trhy v slovenskom meste
Helen je na sociálnych sieťach známa tým, že cestuje po celom svete a užíva si život. Spolu s manželom sú pôvodom Američania, no milujú rôzne zákutia Európy a radi v nich okúsia život nielen v lete, ale v každom období, vrátane zimy. Helen na svojom Instagrame píše, že navštívila už vyše 100 vianočných trhov a svojim fanúšikom chce priniesť prehľad, ktoré sa naozaj oplatí navštíviť.
V jednom zo svojich videí poukazuje na slovenské vianočné trhy, konkrétne tie v Bratislave, ktoré v minulosti už taktiež stihla navštíviť. Sú podľa nej najviac podceňovaným skrytým klenotom Európy. Chváli, že v meste nájdete viacero miest so stánkami, medzi ktorými je jednoduché sa pohybovať, ponúkajú skvelé jedlo a sú jednoducho krásne. Očarilo ju aj množstvo ručne robených výrobkov.
Rozprávkový výhľad a skvelé jedlo
Zamilovala si aj výhľad z veže priamo nad vianočnými trhmi, pričom za vstup zaplatila len 2 eurá. Ten pohľad je skutočne rozprávkový. Mimoriadne jej chutili veľké zemiakové placky podávané s rôznymi dobrotami, od kyslej smotany až po slaninu. Kapustnica je podľa Helen jednoducho božská a pochvaľovala si aj trdelník či bratislavské rožky. V závere dodáva, že si Bratislavu jednoducho zamilovala.
V komentároch sa pridávajú ďalší, ktorí píšu, že Bratislavu milujú a je to pre nich najobľúbenejšia časť Európy. Niektorí dodávajú, že sa chystajú na vianočné trhy do Viedne, no keďže Bratislava je len na skok, určite sa prídu pozrieť. Samozrejme, nájdu sa ufrflanci, ktorí Helen a iným odkazujú, aby si na chvíľu vyskúšali život na Slovensku a svoju lásku k Bratislave možno prehodnotia.
Ak chcete vianočnú atmosféru na bratislavských vianočných trhoch zažiť aj vy, vychutnať si ju môžete od 27. novembra, a to na Hlavnom námestí aj na Hviezdoslavovom námestí. Potrvajú do 6. januára.
