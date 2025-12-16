Vyjadrenia členky strany PS majú dohru: Strana ostro reaguje na jej konšpiračné tvrdenia, avizuje kroky

Masová streľba počas osláv židovského sviatku Chanuka na pláži Bondi v austrálskom Sydney otriasla svetom aj Slovenskom. Útok si vyžiadal 16 obetí a desiatky zranených, pričom medzi zabitými bola aj Slovenka Marika Pogány. Tragédia vyvolala silnú odozvu doma aj v zahraničí a má už aj politickú dohru.
Vyšetrovatelia označili útok za antisemitský teroristický čin. Slovenskí politici aj verejné inštitúcie krátko po udalosti vyjadrovali sústrasť pozostalým a jednoznačne odsúdili antisemitizmus. K tragédii sa bezodkladne vyjadrili aj vrcholoví predstavitelia domácej aj svetovej politiky. Situáciu však vyhrotili vyjadrenia jednej z členiek hnutia Progresívne Slovensko, ktoré sa objavili na sociálnych sieťach krátko po útoku.
Konšpiračné tvrdenia vyvolali pobúrenie
Členka Progresívneho Slovenska Veronika Kvietková zverejnila na Instagrame príspevok v anglickom jazyku, v ktorom naznačovala konšpiračné súvislosti medzi útokom a izraelskou tajnou službou Mossad.
Jej slová vyvolali kritiku verejnosti a upozornila na ne aj organizácia Židia na Slovensku. Vyjadrenia boli vnímané ako antisemitské a nezlučiteľné s verejným odsúdením útoku, ktoré zaznievalo z politického aj spoločenského prostredia.
Progresívne Slovensko sa dištancuje a avizuje kroky
Progresívne Slovensko reagovalo oficiálnym stanoviskom, ktoré zaslalo redakcii interez. Hnutie sa od tvrdení Kvietkovej jednoznačne dištancovalo a oznámilo konkrétne opatrenia. „Vyjadrenia p. Kvietkovej považujeme za škandalózne, nezlučiteľné s hodnotami PS a dôrazne ich odmietame. Predsedníctvo PS ešte dnes rozhodne o pozastavení jej členstva v hnutí a zároveň bude podaný podnet na rozhodcovskú komisiu PS s návrhom na vylúčenie zo strany,“ uviedlo PS.
Hnutie zároveň zdôraznilo, že hrozný antisemitský útok v Sydney okamžite odsúdili jeho najvyšší predstavitelia vrátane predsedu hnutia a podpredsedu Národnej rady SR za PS. Progresívne Slovensko deklarovalo solidaritu s obeťami a ich rodinami a jasne odmietlo akékoľvek spochybňovanie teroristického charakteru útoku.
O ďalšom osude Veroniky Kvietkovej má rozhodnúť predsedníctvo hnutia a následne rozhodcovská komisia Progresívneho Slovenska.
