Medzi obeťami streľby je Slovenka Marika. Na podujatí sedela v prvom rade, bola dobrovoľníčkou

Foto: Facebook/The Jewish community of Komárno- ŽNO Komárno- Komáromi Zsidó Hitközség

Lucia Mužlová
TASR
Po streľbe je jednou z obetí aj Slovenka Marika Pogany.

Počet obetí streľby na pláži Bondi v austrálskom Sydney stúpol na 16, vrátane jedného z útočníkov, oznámili austrálske orgány. Ďalších 40 ľudí zostáva v nemocnici, informuje TASR podľa televízie Sky News.

Incident sa odohral na pláži Bondi okolo 18.45 h miestneho času (8.45 h SEČ), keď dvaja strelci zaútočili na ľudí oslavujúcich židovský sviatok Chanuka. Pri streľbe v Sydney bolo v nemocniciach hospitalizovaných najmenej 38 ľudí. Medzi doteraz identifikovanými zabitými je aj desaťročné dievča, bývalý policajt, rabín a osoba, ktorá prežila holokaust.

Šestnástou obeťou je starší zo strelcov, ktorého zneškodnila polícia. Jeho syn je s vážnymi zraneniami v nemocnici.

O strelcoch zatiaľ nebolo zverejnených veľa podrobností. Austrálsky minister vnútra Tony Burke na tlačovej konferencii uviedol, že otec Sajíd Akram prišiel do Austrálie v roku 1998 na študentské vízum. Jeho syn, médiami identifikovaný ako Naveed Akram, sa narodil v Austrálii.

Jednou z obetí je aj Slovenka

Tragédia je o to väčšia, že sa dotkla aj Slovenska. Jednou z obetí je totiž aj Slovenka Marika Pogany, ktorá už dlhšie žila v Austrálii.

Židovská komunita v Komárne na sociálnej sieti uverejnila smutnú správu. „S hlbokým zármutkom sa lúčime s našou priateľkou Marikou, s ktorou sme sa v posledných rokoch osobne stretávali každý jún v Komárne. Stala sa obeťou teroristického útoku počas Chanuky na svojej obľúbenej pláži Bondi Beach v Austrálii. Zdieľame smútok s rodinou a priateľmi a nikdy nezabudneme na spoločne strávené dni!“

Informáciu potvrdilo aj ministerstvo zahraničia. „Podľa doposiaľ dostupných oficiálnych informácií medzi obeťami zatiaľ nebola potvrdená osoba slovenskej národnosti. Vyšetrovanie tejto tragickej udalosti však pokračuje, rovnako ďalšia identifikácia zranených a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR tento prípad pozorne sleduje, ostávame v priamom kontakte s austrálskymi orgánmi prostredníctvom nášho Generálneho konzulátu SR v Sydney a Veľvyslanectva SR v Canberre.“

Poznala ju aj prezidentka Čaputová

Úprimnú sústrasť pozostalým vyjadrila aj prezidentka Zuzana Čaputová. „V Sydney opäť zabíjala nenávisť. Správy o teroristickom útoku v Sydney ma veľmi zasiahli. Útočníci sa rozhodli popraviť členov židovskej komunity, ktorí sa stretli k oslave sviatku Chanuka. Je to neprípustné a odsúdeniahodné.

Táto správa zasiahla mňa a moju rodinu o to viac, že Slovenka, ktorá bola jednou z obetí, bola našou dlhoročnou blízkou priateľkou. Nepovedala mi inak ako “Zuzanka moja”. Jej osud a osud jej rodiny by vydal na knihu. Rozprávala mi ho hodiny, keď som ju viezla na jej prvú návštevu do Osvienčimu. Okrem jej mamy a strýka, ktorý sa z Osvienčimu vrátil, všetci ostatní členovia tejto významnej rožňavskej rodiny holokaust neprežili,“ napísala na sociálnej sieti.

