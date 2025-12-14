Po nedeľnej streľbe na svetoznámej pláži zahynulo desať ľudí. Ďalších 12 bolo zranených

Po nedeľnej streľbe na pláži Bondi v Sydney zahynulo desať ľudí, uviedla polícia pre agentúru AFP. Neuviedla, či bilancia zahŕňa aj strelca, informuje TASR. Národná televízna stanica ABC informovala, že medzi mŕtvymi je jeden zo strelcov a že ďalších 12 ľudí bolo zranených.
Streľba sa odohrala počas židovského náboženského sviatku chanuka.
Krutý útok na Židov, povedal izraelský prezident
Austrálska židovská asociácia (Australian Jewish Association) na sociálnej sieti X zverejnila video streľby dvoch mužov v čiernom. Predseda asociácie vyhlásil, že streľba bola „tragédiou, ale úplne predvídateľnou“.
Statement from Australian Jewish Association CEO Robert Gregory:
„What happened tonight is a tragedy but entirely foreseeable.
The Albanese government was warned so many times but failed to take adequate actions to protect the Jewish community.
Tonight, many Jews are…
— Australian Jewish Association (@AustralianJA) December 14, 2025
„Albaneseho vláda bola mnohokrát varovaná, ale nepodnikla primerané kroky na ochranu židovskej komunity,“ povedal Robert Gregory agentúre AFP.
Izraelský prezident Isaac Herzog odsúdil nedeľnú streľbu v Sydney a označil ju za „krutý útok na Židov“. V Austrálii doteraz oficiálne nepotvrdili, že útok bol zameraný na židovskú komunitu.
Mass shooting during Hanukkah celebration of Jews community on Sydney’s Bondi Beach.
Both the terrorists have been killed as per reports.
One of the shooters name is Naveed Akram.
10 dead, over 100 injured.#bondibeach #sydney #Australia pic.twitter.com/Hiz65pI1aU
— Farooq (@Engr_Farooq_) December 14, 2025
Austrálsky premiér Anthony Albanese streľbu vo vyhlásení označil za „šokujúcu a znepokojujúcu“. „Polícia a záchranári sú na mieste a pracujú na záchrane životov. Myslím na každého postihnutého,“ uviedol Albanese vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.
