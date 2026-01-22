Vydeseného zákazníka v obchode obkľúčila skupina mužov. Držali čudné zariadenie

čudné zariadenie v rukách muža, ktorý ohrozoval zákazníka v obchode

Reprofoto: Reddit.com (trackrecord9057)

Michaela Olexová
„Dnes ma v obchode ohrozovala skupina mužov,“ napísal muž a rýchlo sa objavil človek, ktorý mal jasno v tom, čo sa vlastne stalo.

Používateľ na sociálnej sieti Reddit pridal príspevok do vlákna r/whatisit, kde ľudia z celého sveta zverejňujú zvláštne predmety či javy, s ktorými si nevedia rady.

Fotografia, ktorú pripol k príspevku, pochádza z potravín. Oproti nemu stojí muž – na fotografii nie je jeho tvár – a v ruke drží zvláštne vyzerajúce žlté zariadenie. Na jeho hrudi sa nachádza druhé zariadenie, ktoré pripomína mikrofón.

„Dnes ma v obchode verbálne a fyzicky ohrozovala skupina mužov/tínedžerov. Rád by som zistil, čo presne drží táto osoba v ruke a čo za zariadenie má na hrudi,“ napísal autor príspevku.

Ľudí incident rozzúril

Pod príspevkom sa nahromadilo množstvo komentárov a po krátkej dobe pribudol jeden, ktorý tvrdí, že má presnú odpoveď.

„Je to mikrofón a audio vysielač značky Røde. Modré svetlo ukazuje, že je pripojený k rodičovskému zariadeniu pri kameramanovi. Pravdepodobne sa ťa snažili vyprovokovať. Muž, ktorý to natáčal, nedokáže zachytiť tvoj hlas/reakciu. Preto používajú toto zariadenie, ktoré zachytáva zvuk pre jednoduchšiu úpravu videa,“ vysvetlil.

I was verbally and physically threatened today at my grocery store job by a group of men/teens. I would like to know what the device this person is wearing is and what is in his hand.
byu/trackrecord9057 inwhatisit

Znamená to, že muži autora príspevku pravdepodobne obkľúčili, pretože chceli obsah na sociálne siete. Téma zabrnkala na citlivú strunu a po tomto zistení sa vlákno naplnilo komentármi ľudí, ktorí hromžia a zúria.

