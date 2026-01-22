Vydeseného zákazníka v obchode obkľúčila skupina mužov. Držali čudné zariadenie

Používateľ na sociálnej sieti Reddit pridal príspevok do vlákna r/whatisit, kde ľudia z celého sveta zverejňujú zvláštne predmety či javy, s ktorými si nevedia rady.
Fotografia, ktorú pripol k príspevku, pochádza z potravín. Oproti nemu stojí muž – na fotografii nie je jeho tvár – a v ruke drží zvláštne vyzerajúce žlté zariadenie. Na jeho hrudi sa nachádza druhé zariadenie, ktoré pripomína mikrofón.
„Dnes ma v obchode verbálne a fyzicky ohrozovala skupina mužov/tínedžerov. Rád by som zistil, čo presne drží táto osoba v ruke a čo za zariadenie má na hrudi,“ napísal autor príspevku.
Ľudí incident rozzúril
Pod príspevkom sa nahromadilo množstvo komentárov a po krátkej dobe pribudol jeden, ktorý tvrdí, že má presnú odpoveď.
„Je to mikrofón a audio vysielač značky Røde. Modré svetlo ukazuje, že je pripojený k rodičovskému zariadeniu pri kameramanovi. Pravdepodobne sa ťa snažili vyprovokovať. Muž, ktorý to natáčal, nedokáže zachytiť tvoj hlas/reakciu. Preto používajú toto zariadenie, ktoré zachytáva zvuk pre jednoduchšiu úpravu videa,“ vysvetlil.
I was verbally and physically threatened today at my grocery store job by a group of men/teens. I would like to know what the device this person is wearing is and what is in his hand.
Znamená to, že muži autora príspevku pravdepodobne obkľúčili, pretože chceli obsah na sociálne siete. Téma zabrnkala na citlivú strunu a po tomto zistení sa vlákno naplnilo komentármi ľudí, ktorí hromžia a zúria.
