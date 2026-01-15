Muž objavil vo svojej záhrade dieru, z ktorej stúpal smradľavý dym: Vydesene sa pýtal, čo sa deje

Reprofoto: Reddit.com (@savagesada)

Michaela Olexová
„Žiješ?“ pýta sa jeden z komentujúcich.

Na subreddite r/whatisit ľudia z celého sveta zverejňujú zvláštne predmety či javy, s ktorými si nevedia rady. Príkladom je nedávny príspevok, v ktorom používateľ v prenajatom dome objavil záhadné zariadenie, ktoré vzhľadom pripomínalo skrytú kameru. Tentoraz sa do diskusie zapojil používateľ, ktorému sa priamo v jeho vlastnej záhrade odohrávala zvláštna anomália.

Redditor, vystupujúci pod prezývkou savagesada, objavil v záhrade otvor, z ktorého vychádzal dym. Video tejto anomálie zverejnil a ešte čudesnejší bol fakt, že dym stúpal z vlhkej pôdy. Autor tak okamžite vylúčil možnosť, že by na jeho pozemku niečo horelo v dôsledku sucha či extrémnych teplôt.

„Vonia to trochu ako fosfor, zem okolo diery je teplá. Som si celkom istý, že priamo pod ňou nie je žiadne plynové potrubie,“ opísal situáciu.

Okamžite zavolaj hasičov!

Príspevok mnohých vystrašil. „Okamžite zavolaj hasičov!“ zaznieva vo vlákne opakovane. „Žiješ?“ pýta sa jeden z komentujúcich.

Mnohí sa zhodli na tom, že príčinou by mohol byť elektrický požiar. Objavil sa triezvejší hlas: „Nikto sa nepýta, prečo autor vie, ako vonia fosfor? A ak to naozaj pripomína jeho pach, mal by okamžite volať hasičov a požiadať aj o zdravotníka. Mal by si si overiť, či náhodou nepotrebuješ ísť do nemocnice.“

Posts from the whatisit
community on Reddit

Neskôr autor doplnil, že skutočne kontaktoval hasičov. „Súhlasili, že by mohlo ísť o elektrický požiar a povedali mi, že pošlú príslušných ľudí. Nepovedali mi však, či máme alebo nemáme vypnúť elektrinu,“ napísal. Elektrinu sa nakoniec rozhodol vypnúť sám.

Po približne 15 minútach dymenie ustalo. V tomto bode už boli ľudia vo vlákne hlboko zainteresovaní a dožadovali sa ďalšieho vývoja situácie.

„Vidíš, ten oheň sa ťa zľakol,“ reaguje jeden z komentujúcich. „Určite sa teraz cítiš ako veľký frajer, keď desíš také malé ohníky,“ pridáva sa ďalší. „A čo ak sa teraz oheň nahnevá?“ pýta sa s iróniou iný používateľ.

Odpoveď nebola príliš dramatická

