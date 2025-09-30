Séria útokov na bankomaty pokračuje: V Dúbravke vybuchol ďalší, časť obchodného domu museli uzavrieť

V bratislavskej mestskej časti Dúbravka došlo počas noci k vážnemu incidentu. Neznámi páchatelia odpálili bankomat priamo v priestoroch obchodného centra Saratov. Výbuch poškodil časť budovy, v ktorej sa nachádza supermarket Billa, a spôsobil dočasné uzavretie priestorov.
Podľa informácií zverejnených mestskou časťou na sociálnej sieti bude dotknutá časť prevádzok v utorok 30. septembra 2025 sprístupnená najskôr po 12:00. Zákazníci preto musia počítať s obmedzenou dostupnosťou niektorých služieb aj obchodov.
Séria útokov na bankomaty pokračuje
Odpálenie bankomatu v Dúbravke nie je ojedinelým prípadom. V posledných dňoch zaznamenali podobné útoky aj na iných miestach Slovenska, čo vyvoláva obavy z narastajúceho trendu. Polícia viackrát upozornila, že takéto explózie predstavujú vážne bezpečnostné riziko pre okolie.
