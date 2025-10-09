Všetko by bolo inak, PS by nevyhralo: Štátny prieskum ukázal úplne odlišné výsledky volieb, agentúry hovoria niečo iné

Ilustračná foto: TASR - Martin Baumann, Jaroslav Novák

Roland Brožkovič
Voľby by podľa Infostatu vyhral Smer so ziskom 20,2 percenta.

Pravidelné volebné prieskumy sú na Slovensku už dlhodobo samozrejmosťou a popri renomovaných agentúrach, ktorých výsledky sa väčšinou viac-menej zhodujú, zverejňuje vlastné prieskumy aj štát, pričom ten posledný viacerých prekvapil.

Štát robí svoje prieskumy prostredníctvom organizácie Infostat a v minulosti ich skritizoval napríklad Andrej Danko, keď podľa nich získal len 1,5 percenta hlasov. Najnovšie na tom síce nie je oveľa lepšie a SNS sa trápi hlboko pod hranicou zvoliteľnosti s 3,1 percentami, no zaujímavejšie je čelo rebríčka. Na informáciu upozornili Aktuality.

Odlišné výsledky

Voľby by podľa Infostatu vyhral Smer so ziskom 20,2 percenta, druhé by tesne skončilo Progresívne Slovensko s 20,1 percentami a tretí, s obrovskou stratou, by bol Hlas (9 percent). Takmer 9 percent by získala Republika, 8,6 percenta KDH a relatívne pohodlne by sa do parlamentu dostala aj SaS (6,1 percenta).

Poriadne tesné by to však bolo v prípade Matovičovho Hnutia Slovensko (5,3 percenta) a Demokratov (5,1 percenta). Pred bránami parlamentu by zostala Maďarská aliancia, Dankova SNS aj Sme rodina.

Ide však o úplne odlišné výsledky, ako včera priniesla napríklad agentúra NMS Market Research Slovakia. Najviac voličov by podľa neho podporilo Progresívne Slovensko, ktoré by získalo až 24,8 % hlasov, čo je o 4,7 percenta viac oproti Infostatu. Na druhom mieste by skončil Smer-SD so ziskom 17,9 %, tretia by bola Republika s 11,8 % podporou. Hlas by so ziskom 8,9 percenta skončil až štvrtý.

Do parlamentu by sa podľa prieskumu dostalo aj Hnutie Slovensko (6,4 %)SaS (5,9 %)KDH (5,4 %) a Demokrati (5,2 %). Tesne pod hranicou zvoliteľnosti by zostala Maďarská alianciaSme rodina a SNS.

