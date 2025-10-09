Rusko má veľký problém a situácia sa zhoršuje: Krajina obmedzila predaj benzínu, ľudia si môžu kúpiť len pár litrov

Foto: Profimedia

Roland Brožkovič
SITA
Pokračujúce útoky ukrajinských dronov na ruské ropné rafinérie zaťažujú dodávky paliva na ruskom trhu.

Obmedzenia predaja benzínu v Rusku sa rozšírili na Ťumenskú a Sverdlovskú oblasť. Ako referuje web Kyiv Independent, informovali o tom ruské provládne médiá. Už skôr podobné opatrenia uplatnili na okupovanom polostrove Krym a v Čeľabinskej oblasti pri Urale.

Krok v Ťumenskej a Sverdlovskej oblasti prichádza v čase, keď pokračujúce útoky ukrajinských dronov na ruské ropné rafinérie zaťažujú dodávky paliva na ruskom trhu. Sieť čerpacích staníc N-1 zaviedla v Ťumenskej oblasti 30-litrový limit na zákazníka pre 92- a 95-oktánový benzín, uviedla táto firma pre provládny portál Ura.ru.

Rusi to ani nepopierajú

O podobných opatreniach v susednej Sverdlovskej oblasti informoval ruský provládny mediálny portál 66.ru. Ruský vicepremiér Alexander Novak v septembri pripustil, že krajina čelí „miernemu deficitu“ ropných produktov, ktorý však podľa neho kompenzujú rezervy.

Foto: Profimedia

Na okupovanom Kryme sa však medzitým tieto tankovacie pravidlá ešte výraznejšie sprísnili a vodiči tam teraz môžu naraz natankovať maximálne 20 litrov benzínu. Oznámil to priamo Sergej Aksjonov, Ruskom dosadený šéf správy na polostrove, píše HNOnline na základe správy ČTK.

