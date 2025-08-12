Slovenské mesto je vraj najlepšie utajovaným skrytým klenotom Európy: Niektorí sú z hodnotenia nadšení, iní kritizujú

Ktoré mesto je podľa vás najkrajšie na Slovensku? Asi každý Slovák má svoj obľúbený kút, kam sa rád vracia. A mnohé miesta lákajú aj turistov zo zahraničia. Vraj tu máme aj skryté klenoty, ktoré patria medzi tie najkrajšie v Európe.
Skrytý poklad Európy
Portál Leicestershire Live píše, že Košice sú mestom, ktoré mnoho turistov prehliada, no je to vraj veľká chyba. Ekonomické a kultúrne srdce Slovenska, ktoré je po Bratislave druhým najväčším mestom, označuje za neprebádaný skrytý poklad. Web vyzdvihuje, že tu máme množstvo univerzít, ale aj múzeí a ďalších zaujímavostí.
Zmes modernej a historickej architektúry vytvára pozoruhodnú mestskú panorámu. Za pozornosť podľa webu stojí Dóm svätej Alžbety, ale aj neďaleké divadlo. Stačí sa vraj prejsť po hlavnej ulici a nechať sa prekvapiť krásou a jedinečnou atmosférou.
Turisti sú neraz príjemne prekvapení
Jeden z turistov sa podelil o svoje dojmy na TripAdvisore, kde píše, že v Košiciach vás každý deň čaká nové prekvapenie. Dodáva, že najlepšie je rezervovať si miestneho sprievodcu a stráviť v meste aspoň niekoľko dní, aby si to tu človek naozaj užil. Samozrejme, nechýbajú ani kaviarne či reštaurácie, kde môžete relaxovať a dosýta sa najesť.
Leicestershire Live chváli aj fakt, že sa tu neustále niečo deje, ľudia si môžu vyberať z množstva festivalov a kultúrnych podujatí. Jeden z turistov vysvetlil, že po návšteve Budapešti nemal od Košíc veľké očakávania, bol však veľmi príjemne prekvapený.
Niektorí nešetria kritikou
Reakcie na seba v komentároch nenechali dlho čakať. Viacerí potvrdzujú, že Košice sú naozaj krásne a stoja za pozornosť podobne ako iné veľké mestá v okolitých štátoch. Nielen Košice, ale aj okolie núka mnoho zážitkov. Navštíviť môžete viacero národných parkov, prírodných krás aj pamiatok zaradených do zoznamu UNESCO. Stráviť deň môžete aj v jednej z najväčších zoologických záhrad v Európe.
Našli sa však aj kritici, ktorí tvrdia, že Krakov je lepší ako Košice a viac sa oplatí ísť tam. Turisti sem vraj zas chodia pomenej preto, lebo sem nevedú poriadne cesty a vlaková doprava je neraz komplikovaná a nie práve najpríjemnejšia. Niektorí píšu, že ich celé prejdete za 24 hodín a dlhšie sa tu zdržať nepotrebujete.
