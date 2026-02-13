Nie je to také zložité: Aj ty môžeš začať podnikať a získať 10-tisíc eur. Stačí, ak splníš tieto podmienky

foto: Freepik, ICKK

Martina Saktorová
Sponzorovaný obsah
Práve prebieha registrácia do startup akcelerátora Sweet & Salty AI.

Máš nápad, o ktorom si presvedčený, že by mohol fungovať globálne? Možno ti chýba kapitál, možno kontakty, možno len správny impulz. Práve tu vstupuje do hry Inovačné centrum Košického kraja, ktoré mladým talentom ponúka cestu do reálneho biznisu.

Akceleračný program Sweet & Salty AI nie je teoretický kurz o podnikaní. Je to intenzívny trojmesačný program, ktorý kombinuje mentoring, financie, reálne testovanie a napojenie na investorov. A ak to myslíš vážne, môže to byť presne ten most, ktorý ti chýbal.

Sweet & Salty AI: Od testovania k investícii

Podnikanie nie je o teórii, ale o schopnosti overiť si riešenie v praxi. Práve na tom je postavený akcelerátor Sweet & Salty AI, ktorý spája Sweet & Salty akcelerátor s AI sandboxom.

Program umožňuje startupovým tímom:

  • reálne testovať svoje riešenia v bezpečnom prostredí AI sandboxu
  • získať referenciu od samosprávy
  • absolvovať sériu workshopov zameraných na umelú inteligenciu, biznis model, škálovanie a investičnú pripravenosť
  • pracovať s mentormi a expertmi z praxe
  • systematicky sa pripraviť na finálny pitch pred investormi.

Nejde o prednáškový cyklus, ale o intenzívnu prácu na vlastnom projekte s cieľom zvýšiť jeho technologickú aj investičnú pripravenosť.

Minuloročným víťazom sa stal ambiciózny startup VIZI, foto: ICKK

Ako program prebieha a čo môžu tímy získať?

Akcelerátor štartuje spoločným 3-dňovým bootcampom v Prahe pod záštitou Unicorn Attacks, ktorého sa zúčastnia všetky vybrané tímy. Úvodný bootcamp pokrýva strategické a obchodné základy budovania startupu a sústreďuje sa na jeho ďalší rast a investičnú pripravenosť.

Po úvodnej fáze pokračuje program intenzívnou prácou s mentormi, odbornými workshopmi a individuálnymi konzultáciami. Tímy zároveň testujú svoje riešenia v AI sandboxe, získavajú spätnú väzbu z praxe a systematicky sa pripravujú na finálnu prezentáciu pred investormi.

Víťaz akcelerátora získava investíciu vo výške 10 000 €.

Najlepšie tímy získajú účasť na EU-Startups Summit na Malte a všetky zapojené tímy sa zúčastnia medzinárodného podujatia AI Zurich Festival ako súčasť programovej delegácie.

Program tak prepája technologické testovanie, expertnú podporu a medzinárodnú expozíciu v jednom ucelenom formáte.

Pre koho je program určený?

Akcelerátor Sweet & Salty AI je určený pre early-stage startupy zamerané na oblasť umelej inteligencie, ktoré už majú vytvorený prototyp alebo technologické riešenie pripravené na testovanie.

Program je vhodný pre tímy, ktoré chcú svoje riešenie ďalej rozvíjať, overiť v praxi a pripraviť ho na škálovanie a investíciu.

Minulý rok Sweet & Salty ovládol startup VIZI

Minuloročným víťazom programu Sweet & Salty sa stal startup VIZI, ktorý zaujal porotu riešením zjednodušujúcim naceňovanie stavebných zákaziek. Ich systém umožňuje spracovať cenovú ponuku rýchlo a efektívne. Práve schopnosť riešiť konkrétny problém trhu, jasne odkomunikovať hodnotu produktu a prejsť intenzívnym mentoringom im pomohla uspieť.

VIZI je skvelým príkladom toho, že ak máš dobrý nápad a dostaneš správnu podporu, môže sa z lokálneho projektu stať ambiciózny startup pripravený rásť ďalej. Takáto bola atmosféra na treťom ročníku akcelerátora ICKK:

Z Košíc do celého sveta

Sweet & Salty AI akcelerátor má silné napojenie na investorov z regiónu V4 a vytvára prostredie, ktoré má ambíciu konkurovať etablovaným inovačným hubom. Vyvrcholením programu je Demo Day, kde tímy prezentujú svoje riešenia pred odbornou verejnosťou a investormi.

Ak si presvedčený, že tvoj projekt má potenciál preraziť, no chýba ti správny ekosystém, možno je práve teraz čas spraviť prvý krok a práve tvoj nápad bude ten ďalší, ktorý sa z Košíc posunie na európsku mapu inovácií.

Registrácia je otvorená len do 21. februára. Viac informácií a prihlášku do akcelerátora nájdeš TU na webe ICKK.

V spolupráci s ICKK

