Český rezort diplomacie vyzýva svojich občanov v Izraeli na zvýšenú opatrnosť. Hrozí eskalácia konfliktu

České ministerstvo zahraničných vecí v piatok vyzvalo občanov ČR v Izraeli na zvýšenú opatrnosť. Reaguje tak na možnú eskaláciu konfliktu medzi Spojenými štátmi a Iránom, píše TASR.
Trump hovoril o možnom útoku na Irán
„V súvislosti s možnou eskaláciou konfliktu medzi USA a Iránom môže dôjsť k zhoršeniu bezpečnostnej situácie na území Izraela. Odporúčame českým občanom dbať počas pobytu na zvýšenú opatrnosť, sledovať miestne médiá a rešpektovať pokyny bezpečnostných zložiek,“ napísal český rezort diplomacie na sociálnej sieti X.
DROZD:
V souvislosti s možnou eskalací konfliktu mezi USA a Íránem může dojít ke zhoršení bezpečnostní situace na území Izraele. Doporučujeme českým občanům dbát během pobytu zvýšené opatrnosti, sledovat místní média a respektovat pokyny bezpečnostních složek. pic.twitter.com/8aOpLDVNmu
— Ministerstvo zahraničních věcí (@mzvcr) February 27, 2026
Americký prezident Donald Trump sa v utorkovom prejave o stave Únie stručne dotkol aj možného útoku na Irán a zdôraznil, že hoci uprednostňuje diplomatické riešenie, nedovolí Teheránu získať jadrové zbrane. Izrael patrí k najväčším spojencom USA v regióne, čo zvyšuje riziko jeho zapojenia sa do prípadnej vojny s Iránom.
Nahlásiť chybu v článku