Zriedkavé momenty Alžbety II.: Keď jej došla trpezlivosť a rázne zasiahla. Takto ste ju nepoznali

Dôstojnosť, disciplína a humor v jedinej osobnosti.

Aj ona však mala svoje hranice a v momentoch, keď boli porušené zaužívané pravidlá, vedela reagovať jasne a bez zbytočných slov.

Kráľovná Alžbeta II. patrila medzi najobľúbenejších a najrešpektovanejších panovníkov moderných dejín. Bola známa svojím zmyslom pre povinnosť, pokojnou povahou a schopnosťou zachovať si nadhľad aj v náročných situáciách.

Napriek tomu, že sa navonok javila ako neochvejná, nebola imúnna voči momentom podráždenia, najmä ak išlo o porušenie etikety či neúctu k jej postaveniu. Ako uvádza magazín Royal Insider, niektoré z týchto situácií sa zachovali na filmových záberoch a nahrávkach, ktoré dnes ponúkajú zaujímavý pohľad na ľudskú stránku zosnulej panovníčky.

Pravidlo, na ktoré bola kráľovná mimoriadne citlivá

V dokumente z roku 2002 The Queen: A Remarkable Life od režiséra Alana Scalesa je zachytený moment, keď kráľovná sleduje svojho manžela, princa Filipa, počas súťaže v jazde kočom. Pokojnú atmosféru narušili fotografi, ktorí sa jej postavili priamo do výhľadu.


Panovníčka ich vtedy napomenula stručnou, no výrečnou vetou: „Nevadí vám to?“ I keď nešlo o otvorený prejav hnevu, tón jej hlasu jasne naznačoval nespokojnosť. Dôvodom bolo porušenie zaužívaného pravidla etikety, podľa ktorého sa nemá stáť pred panovníkom ani mu otáčať chrbát. Tradične sa odporúčalo kráčať mierne za kráľovnou alebo vedľa nej, keďže bola najvyššie postavenou osobou na mieste.

Napätie za objektívom: fotenie s Annie Leibovitzovou

