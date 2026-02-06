Nový účes princeznej Kate vyvolal ošiaľ. Podľa ľudí omladla a vyzerá výborne, pritom ide o malú zmenu

Foto: Profimedia

Jana Petrejová
Kráľovská rodina
Keď elegancia dostane nový rozmer.

Niekedy stačí len malá zmena a pozornosť celého sveta je opäť upriamená jedným smerom. Jemný detail, ktorý na prvý pohľad pôsobí nenápadne, dokáže vyvolať obdiv, diskusie aj špekulácie. Presne to sa stalo aj v prípade princeznej Kate, ktorá sa na verejnosti objavila s novým účesom a okamžite zaujala kráľovských fanúšikov.

Princezná z Walesu je už roky považovaná za módnu ikonu, ktorá si zakladá na elegancii, prirodzenosti a nadčasovom štýle, hoci, ako sa sama už vyjadrila, bola by rada, keby pozornosť ľudí bola zameraná na iné zmysluplnejšie veci. Realita je však taká, že každá jej vizuálna zmena sa ocitne pod drobnohľadom – a inak to nebolo ani tentoraz. Ako informoval Daily Express, manželka princa Williama ohúrila verejnosť s novou hrivou, ktorá pôsobí sviežo, moderne a zároveň zostáva verná jej charakteristickému vzhľadu, ktorý si získal obdiv po celom svete.

Veľký dojem z nového stylingu

Niekedy netreba radikálny strih ani výraznú farbu, aby si zmena získala pozornosť celého sveta. Stačí detail, ktorý pôsobí prirodzene, no zároveň inak než zvyčajne.

Kate strávila nedávno deň v západnom Walese, kde sa stretla s textilnými výrobcami a podporila ich kreativitu a remeselné spracovanie. Navštívila Melin Tregwynt, waleský vlnársky mlyn, ktorý vyrába prikrývky a prehozy z odľahlej časti Pembrokeshire. Budúcej kráľovnej ukázali celý výrobný proces, od tkania vlnenej látky až po detaily pridávané k látkam. Taktiež nechýbala ani návšteva Hiut Denim, rodinného výrobcu džínsov so sídlom v Cardigane.

Foto: Profimedia

Na verejnosti sa Kate objavila s viditeľne upravenými vlasmi, ktoré pôsobili sviežejšie a jemnejšie než doteraz. Zmena nebola dramatická, no pozorným očiam neunikla. Kate stavila na väčšie vlny, pričom predné vlasy mala zopnuté zozadu. Jej hriva mala väčší objem, za ktorý môže zrejme spomínané jemnejšie vytvarovanie vlasov do vĺn.

Princezná je známa tým, že svoj vzhľad mení len veľmi nenápadne, pričom zostáva verná elegantnému a nadčasovému štýlu. Aj preto každá podobná úprava vyvoláva otázky, či ide len o nový styling na určitú príležitosť alebo o začiatok väčšej zmeny imidžu.

Čo na to fanúšikovia?

