Americké tankovacie lietadlá sa zhromažďujú na letisku. V púšti zas spozorovali aspoň 11 stíhačiek F-22

V noci na piatok na telavivskom Letisku Bena Guriona pristálo najmenej deväť vojenských tankovacích lietadiel a ich celkový počet sa zvýšil aspoň na štrnásť. Informoval o tom v piatok spravodajský portál The Times of Israel (TOI), píše TASR.
Nejde o ich prvé pozorovanie
Tento týždeň médiá na tomto letisku zachytili už niekoľko amerických tankovacích a nákladných lietadiel. Ďalších najmenej jedenásť stíhačiek F-22 s technológiou stealth či podporné lietadlá spozorovali na leteckej základni Ovda v Negevskej púšti na juhu Izraela.
Podľa portálu TOI sú tankovacie lietadlá určené ako podpora pre stíhačky lietadlovej lode USS Gerald R. Ford, ktorá sa plaví k pobrežiu severného Izraela.
