Netflix má smolu a mohol by čeliť problému: Paramount podpísal s Warner Bros. zmluvu za 110 miliárd

Ilustračná foto: Warner TV (úprava interez.sk)

Zuzana Veslíková
TASR
V hre je aj spojenie streamovacích platforiem HBO Max a Paramount+.

Spoločnosť Paramount Skydance (PSKY) v piatok ráno podpísala s mediálnou skupinou Warner Bros. Discovery (WBD) zmluvu o jej prevzatí za 110 miliárd dolárov. Vyplýva to z nahrávky z porady WBD, ktorú má k dispozícii agentúra Reuters, píše TASR.

O prevzatie mediálnej skupiny mala záujem aj firma Netflix, ale odmietla zvýšiť svoju predchádzajúcu ponuku. „Netflix mal zákonné právo dorovnať ponuku PSKY. Ako všetci viete, nakoniec sa rozhodli tak neurobiť. Výsledkom toho bola dnes ráno podpísaná zmluva s PSKY,“ citovala agentúra Reuters riaditeľa pre príjmy a stratégiu Warner Bros. Discovery Brucea Campbella.

Veľký krok pre Paramount

Zmluva vytvorí z Paramountu jedno z najväčších filmových štúdií na svete a umožní mu využívať filmové tituly ako Fantastické zvery či Matrix. Podľa Reuters je na stole tiež spojenie streamovacích platforiem HBO Max a Paramount+, čím by mohlo na trhu súťažiť s Netflixom.

