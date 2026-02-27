Už o pár dní nastane zatmenie Mesiaca: Niektoré znamenia čaká poriadna skúška

Úplné zatmenie Mesiaca, ktoré už nastane 3. marca 2026, môže priniesť citlivejšie obdobie pre viaceré znamenia zverokruhu. Astrológovia upozorňujú najmä na zvýšenú emocionalitu, vnútorné napätie a potrebu spomaliť.
Blížiace sa nebeské divadlo bude podľa výkladov pôsobiť na psychiku, vzťahy aj každodennú pohodu. Niektoré znamenia môžu pocítiť väčší tlak či únavu ako zvyčajne. Podľa astrologických výkladov publikovaných magazínmi The Times of India a Forever Conscious sa energia zatmenia môže u časti ľudí prejaviť intenzívnejšie, predovšetkým na úrovni emócií, rozhodovania a vnútornej rovnováhy. Astrológia síce nepredpovedá nemenný osud, no poukazuje na obdobia, keď sa oplatí byť vnímavejší k sebe aj okoliu.
Rak: Pozor na psychickú pohodu
Raci bývajú počas zatmení tradične citlivejší, keďže ide o znamenie silno spájané s lunárnou energiou. V najbližších dňoch sa preto môže objaviť nepokoj, horší spánok či väčšia precitlivenosť na stres. Menšie výkyvy sa môžu ukázať aj v pracovnej oblasti alebo vo vzťahoch, kde bude dôležité reagovať pokojne a neprepínať svoje sily.
Tip: Počas večera zatmenia si pripravte teplý kúpeľ s morskou soľou. Predstavujte si, že voda z vás zmýva všetku úzkosť a cudzí negatívny vplyv. Držte pri sebe mesačný kameň alebo čistý krištáľ, aby ste si udržali jasnú myseľ.
