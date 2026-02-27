Fico telefonoval so Zelenským a oznámil mu, že chce vytvoriť skupinu na posúdenie stavu ropovodu Družba. Aj s Orbánom

Foto: TASR - Jakub Kotian

Zuzana Veslíková
TASR
Fico to uviedol v piatok podvečer na sociálnej sieti.

Predseda vlády SR Robert Fico (Smer-SD) v piatok v telefonáte oznámil ukrajinskému prezidentovi Volodymyrovi Zelenskému, že spoločne s maďarským premiérom Viktorom Orbánom navrhujú zriadenie inšpekčnej skupiny, ktorá by posúdila stav ropovodu Družba. Zložená by mala byť z expertov nominovaných Európskou komisiou a členskými krajinami. 

Rozdielne pohľady na stav ropovodu

 „Informoval som prezidenta, že jeho rozhodnutie o zastavení tranzitu ropy nám spôsobuje logistické ťažkosti a ekonomické škody. Rozhovor potvrdil, že máme rozdielne pohľady na stav ropovodu. Kým naše spravodajské informácie potvrdzujú, že ropovod nie je poškodený a nič nebráni tranzitu ropy, ukrajinský prezident trval na tom, že oprava ropovodu si vyžaduje dlhý čas,“ vyhlásil Fico.

Ako doplnil, ukrajinská strana doteraz neumožnila slovenskému veľvyslancovi v Kyjeve, aby inšpekciu vykonal. Rovnako sa mala Ukrajina postaviť aj k inšpekcii veľvyslankyne Európskej únie na Ukrajine. „Prezident Zelenský takúto inšpekčnú činnosť odmietol s odvolaním sa na negatívne stanovisko ukrajinských tajných služieb,“ tvrdí Fico.

Foto: SITA/AP

Pozvanie akceptoval

Potvrdil tiež, že zo strany ukrajinskej hlavy štátu prišlo pozvanie na spoločné rokovanie. „Toto pozvanie som akceptoval a požiadal som Úrad vlády SR a Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR, aby v spolupráci s ukrajinskou stranou našli vhodný termín na takéto stretnutie, pričom uprednostňujem stretnutie s ukrajinským prezidentom na území niektorého z členských štátov EÚ, ktoré ukrajinský prezident intenzívne navštevuje,“ napísal.

Ropa z Ruska neprúdi cez ropovod Družba do Maďarska a na Slovensko od 27. januára. Dôvodom je podľa Ukrajiny ruský útok na zariadenie ropovodu v meste Brody v Ľvovskej oblasti. Orbán a Fico podozrievajú Kyjev z politického vydierania a zo zasahovania do predvolebnej kampane v Maďarsku. Ukrajina to odmieta a tvrdí, že pracuje na oprave poškodenej infraštruktúry.

Kancelária ukrajinského prezidenta v piatok po telefonáte na sociálnej sieti informovala, že hlava štátu pozvala Fica na spoločné rokovanie.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Fico s Orbánom chcú poslať na Družbu inšpekciu: Podľa nich je ropovod funkčný

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac