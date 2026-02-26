Známe prevádzky zmizli zo slovenských nákupných centier, ostala už iba jediná. Značka ich kedysi mala aj 50

Foto: interez.sk

Jakub Baláž
Obchodné reťazce
Spoločnosť si už v minulosti prešla výraznejším zoštíhľovaním. V uplynulých týždňoch ľudia upozornili na viaceré zatvorené prevádzky.

Pandémia covidu, lacná konkurencia z Ázie či zmeny nákupného správania spotrebiteľov. Aj tieto negatívne faktory ovplyvňujú slovenský biznis a výnimkou nie sú ani niekdajšie podnikateľské senzácie ako Dedoles či Fusakle. Druhá spomínaná firma musela po tvrdom postpandemickom vplyve značne optimalizovať svoje fungovanie. Ako sa zdá, isté kroky podnikla aj v uplynulej dobe.

Značku Fusakle u nás prevádzkuje eseročka Eric SK. Spoločnosť zažívala zlaté časy okolo rokov 2020 a 2021, kedy sa jej tržby vyšplhali nad 9 miliónov eur, rekordný bol z hľadiska zisku rok 2020 (1,29 milióna eur, pozn. red.). Po pandémii však prišlo k zmene a po dvoch výrazne stratových rokoch sa predajca farebných ponožiek dostal do zelených čísel opäť predvlani.

Viac z témy Obchodné reťazce:
1.
Nový poľský reťazec otvorí ďalšiu predajňu. Mieri do známeho nákupného centra, ponúka zaujímavý plat
2.
Nový lacný reťazec pripravuje ďalšiu predajňu. Otvoriť by mala v známej lokalite
3.
Zatvorené dvere a prázdne priestory. Unikátny supermarket skončil potichu, v pozadí sa hovorí o obrích dlhoch
Zobraziť všetky články (296)

Predchádzalo tomu ale značné zoštíhľovanie biznisu vrátane zatvárania kamenných pobočiek. Ešte koncom minulého roka mali Fusakle showroom v shoppingu Nivy a kiosky v bratislavských nákupných centrách Central, Eurovea, respektíve v Košiciach v komplexoch Aupark a Optima. Okrem toho spoločnosť otvárala, najmä pred sviatkami, takzvané dočasné prevádzky.

Situácia sa rýchlo mení

Podľa dostupných informácií sa však situácia pri otváraní/zatváraní rýchlo mení. Ako sme sa dozvedeli, značka zatvorila svoj showroom v shoppingu Nivy a tiež kiosk v OC Central. Z oficiálneho webu vyplýva, že Fusakle majú vo februári pod Tatrami už iba dve pobočky – kiosky v nákupných centrách Eurovea a Avion. To teda znamená, že nefungujú ani košické prevádzky. Rovnaký počet prevádzok hlásia aj v susednej Českej republike.

V minulosti mala dokonca značka zhruba 50 predajní naprieč celou krajinou a zastúpená bola v mnohých väčších mestách. Tieto pobočky však spoločnosť zatvorila v rámcu ozdravovania svojho podnikania.

Hlavným produktom značky Fusakle sú ponožky, ktoré tvoria väčšinu jej predajov. Okrem toho má známa spoločnosť v portfóliu aj tričká, mikiny, spodnú bielizeň či čiapky.

Podľa našich zistení však informácie z webovej stránky predajcu nie sú presné. Jedinou fungujúcou prevádzkou je totiž už iba kiosk v nákupnom centre Eurovea. V Avione sme počas našich opakovaných návštev našli iba prázdny kiosk a stojany zakryté čiernymi plachtami. Takýto stav pretrváva už isté obdobie.

Foto: interez.sk

My sme sa zástupcov značky Fusakle pokúsili kontaktovať a zistiť, čo je za súčasným stavom, či plánujú kiosky znovuotvárať na iných miestach, prípadne či ich záujem bude smerovaný prioritne do e-commerce sektora. Do vydania článku na naše otázky nereagovali. Eseročka Eric SK zatiaľ nezverejnila hospodárske výsledky za uplynulý rok, a tak nateraz nie je jasné, čo stojí za zatváraním v Avione, OC Central či Nivy Centrum.

Ak vám tento článok niečo dal, odmeňte ho. Nie lajkom, ale podporou. Pridajte sa k interez PREMIUM a získajte:

  • 📰 Články bez reklám na interez, Odzadu, EMEFKA, Startitup, Fontech
  • 📚 Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • 🎁 Prístup k exkluzívnym benefitom
Predplaťte si nás teraz
Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Ľudia nechodia do práce, firma nemá na materiál. Obrovský slovenský výrobca má opäť bojovať o…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac