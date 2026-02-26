Známe prevádzky zmizli zo slovenských nákupných centier, ostala už iba jediná. Značka ich kedysi mala aj 50

Pandémia covidu, lacná konkurencia z Ázie či zmeny nákupného správania spotrebiteľov. Aj tieto negatívne faktory ovplyvňujú slovenský biznis a výnimkou nie sú ani niekdajšie podnikateľské senzácie ako Dedoles či Fusakle. Druhá spomínaná firma musela po tvrdom postpandemickom vplyve značne optimalizovať svoje fungovanie. Ako sa zdá, isté kroky podnikla aj v uplynulej dobe.
Značku Fusakle u nás prevádzkuje eseročka Eric SK. Spoločnosť zažívala zlaté časy okolo rokov 2020 a 2021, kedy sa jej tržby vyšplhali nad 9 miliónov eur, rekordný bol z hľadiska zisku rok 2020 (1,29 milióna eur, pozn. red.). Po pandémii však prišlo k zmene a po dvoch výrazne stratových rokoch sa predajca farebných ponožiek dostal do zelených čísel opäť predvlani.
Predchádzalo tomu ale značné zoštíhľovanie biznisu vrátane zatvárania kamenných pobočiek. Ešte koncom minulého roka mali Fusakle showroom v shoppingu Nivy a kiosky v bratislavských nákupných centrách Central, Eurovea, respektíve v Košiciach v komplexoch Aupark a Optima. Okrem toho spoločnosť otvárala, najmä pred sviatkami, takzvané dočasné prevádzky.
Situácia sa rýchlo mení
Podľa dostupných informácií sa však situácia pri otváraní/zatváraní rýchlo mení. Ako sme sa dozvedeli, značka zatvorila svoj showroom v shoppingu Nivy a tiež kiosk v OC Central. Z oficiálneho webu vyplýva, že Fusakle majú vo februári pod Tatrami už iba dve pobočky – kiosky v nákupných centrách Eurovea a Avion. To teda znamená, že nefungujú ani košické prevádzky. Rovnaký počet prevádzok hlásia aj v susednej Českej republike.
V minulosti mala dokonca značka zhruba 50 predajní naprieč celou krajinou a zastúpená bola v mnohých väčších mestách. Tieto pobočky však spoločnosť zatvorila v rámcu ozdravovania svojho podnikania.
Podľa našich zistení však informácie z webovej stránky predajcu nie sú presné. Jedinou fungujúcou prevádzkou je totiž už iba kiosk v nákupnom centre Eurovea. V Avione sme počas našich opakovaných návštev našli iba prázdny kiosk a stojany zakryté čiernymi plachtami. Takýto stav pretrváva už isté obdobie.
My sme sa zástupcov značky Fusakle pokúsili kontaktovať a zistiť, čo je za súčasným stavom, či plánujú kiosky znovuotvárať na iných miestach, prípadne či ich záujem bude smerovaný prioritne do e-commerce sektora. Do vydania článku na naše otázky nereagovali. Eseročka Eric SK zatiaľ nezverejnila hospodárske výsledky za uplynulý rok, a tak nateraz nie je jasné, čo stojí za zatváraním v Avione, OC Central či Nivy Centrum.
