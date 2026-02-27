Trump trvá na tom, že Irán nemôže mať jadrové zbrane. Prezradil, aký očakáva postup

Foto: SITA/AP

Klaudia Oselská
TASR
Tvrdí, že nie je spokojný s tým, že im nie sú ochotní dať to, čo musia mať.

Americký prezident Donald Trump v piatok vyhlásil, že nie je nadšený spôsobom, akým Irán vyjednáva. O jeho jadrovom programe však očakáva ešte v priebehu dňa ďalšie rokovania, píše TASR podľa správ agentúr AP, AFP a Reuters.

Trump nie je spokojný

„Nie som spokojný s tým, že nám nie sú ochotní dať to, čo musíme mať. Nie som z toho nadšený. Uvidíme, čo sa stane. Budeme sa rozprávať neskôr,“ vyhlásil Trump. Šéf Bieleho domu zároveň zopakoval, že s Iránom chce uzavrieť dohodu, ale „nemôžu mať jadrové zbrane“.

Foto: SITA/AP

Vo švajčiarskej Ženeve sa vo štvrtok uskutočnilo ďalšie kolo sprostredkovaných bilaterálnych rokovaní medzi Spojenými štátmi a Iránom. Hoci mediátor Omán tvrdí, že bol na nich dosiahnutý „dobrý pokrok“, viaceré zahraničné médiá hovoria a píšu o opaku.

Podľa zdrojov agentúry Reuters Omán poslal v piatok do Washingtonu svojho ministra zahraničných vecí Badra al-Búsajdího, ktorý bude o iránskom jadrovom programe rokovať s americkým viceprezidentom J. D. Vanceom.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Český rezort diplomacie vyzýva svojich občanov v Izraeli na zvýšenú opatrnosť. Hrozí eskalácia konfliktu

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Vo vyprahnutej púšti našli poklad gigantických rozmerov, volali ho čierne zlato. Objav prepísal dejiny
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac