Obrovská tragédia: Električka zrazila 40 ľudí, jeden je vo vážnom stave. Mnohí sú stále uviaznutí

Jeden človek zomrel a približne štyridsať ďalších utrpelo poranenia pri piatkovom vykoľajení električky v centre Milána. TASR o tom informuje podľa správ agentúr ANSA a AFP.
Pod električkou sú stále uviaznutí ľudia
Električka č. 9 sa z dosiaľ neznámych príčin okolo 16:00 vykoľajila a narazila do budovy. Na mieste zasahuje niekoľko sanitiek a hasičských áut. Podľa viacerých talianskych médií sú pod električkou stále uviaznutí ľudia.
Agentúra ANSA uvádza, že 39 ľudí bolo prevezených do nemocníc a jeden je vo vážnom stave. „Myslel som si, že je to zemetrasenie. Sedel som a spadol som na zem spolu s ostatnými pasažiermi. Bolo to hrozné,“ uviedol jeden z cestujúcich. V meste sa v súčasnosti koná týždeň módy.
