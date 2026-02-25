Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús

Na mnohých miestach sa ľudia spoliehajú na to, že im doma z kohútika tečie čistá voda, ktorú môžu bez obáv piť či používať na varenie. Stačilo však jediné pochybenie a voda sa zrazu zmenila na jed, ktorý zabíjal. Otrava vody v Camelforde bola jedným z najhorších incidentov, aké kedy Británia zažila.
Z kohútika tiekol toxický kokteil
Písal sa 6. júl 1988. Pre obyvateľov britského Camelfordu to bol celkom bežný deň. Nemohli tušiť, že sa zmení na horor, ktorého následky budú znášať ešte celé desaťročia. Tento deň sa do dejín zapísal ako dátum, keď sa začala odohrávať jedna z najväčších masových otráv v Británii. Ako informuje Mail Online, v tisíckach domácností začal z kohútika namiesto čistej vody prúdiť toxický kokteil.
Ľudia si všimli, že čierna látka, ktorá z kohútika vyteká, sa im lepí na pokožku. Bolo to niečo odporné. Jeden z obyvateľov popísal, že sa práve kúpal a po kúpeli ostali jeho vlasy zlepené, ako keby si ich namiesto umývania vodou natrel lepidlom. Tisícky ľudí sa jedovatou vodou nielen umývali, ale ju aj pili. Ak si z nej uvarili čaj, mlieko sa v ňom zrazilo do nechutných hrudiek.
Dostalo sa do nej totiž 20 ton síranu hlinitého. Šofér John Stephens podľa The Guardian vysvetlil, ako v osudný deň musel na poslednú chvíľu zaskočiť v práci za kolegu. Jeho úlohou bolo doručiť síran hlinitý do závodu, ktorý zásoboval vodou zhruba 7 000 domácností a biznisov v Camelforde a v okolí.
Tragický omyl
