Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús

Ilustračná foto vytvorená za pomoci ChatGPT

Petra Sušaninová
Následky tragického incidentu znášajú ľudia dodnes.

Na mnohých miestach sa ľudia spoliehajú na to, že im doma z kohútika tečie čistá voda, ktorú môžu bez obáv piť či používať na varenie. Stačilo však jediné pochybenie a voda sa zrazu zmenila na jed, ktorý zabíjal. Otrava vody v Camelforde bola jedným z najhorších incidentov, aké kedy Británia zažila.

Z kohútika tiekol toxický kokteil

Písal sa 6. júl 1988. Pre obyvateľov britského Camelfordu to bol celkom bežný deň. Nemohli tušiť, že sa zmení na horor, ktorého následky budú znášať ešte celé desaťročia. Tento deň sa do dejín zapísal ako dátum, keď sa začala odohrávať jedna z najväčších masových otráv v Británii. Ako informuje Mail Online, v tisíckach domácností začal z kohútika namiesto čistej vody prúdiť toxický kokteil.

Ľudia si všimli, že čierna látka, ktorá z kohútika vyteká, sa im lepí na pokožku. Bolo to niečo odporné. Jeden z obyvateľov popísal, že sa práve kúpal a po kúpeli ostali jeho vlasy zlepené, ako keby si ich namiesto umývania vodou natrel lepidlom. Tisícky ľudí sa jedovatou vodou nielen umývali, ale ju aj pili. Ak si z nej uvarili čaj, mlieko sa v ňom zrazilo do nechutných hrudiek.

Ilustračná foto: Kurt Krautmann, CC BY-SA 4.0, via Wikimedia Commons

Dostalo sa do nej totiž 20 ton síranu hlinitého. Šofér John Stephens podľa The Guardian vysvetlil, ako v osudný deň musel na poslednú chvíľu zaskočiť v práci za kolegu. Jeho úlohou bolo doručiť síran hlinitý do závodu, ktorý zásoboval vodou zhruba 7 000 domácností a biznisov v Camelforde a v okolí.

Tragický omyl

V článku sa po odomknutí dozvieš

  • ako k incidentu došlo;
  • aké príznaky ľudia pociťovali;
  • prečo sa to vláda a úrady snažili utajiť.

 

Po odomknutí tiež získaš

  • Články bez reklám
  • Neobmedzený prístup k viac ako 75 000 článkom
  • Exkluzívne benefity

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Celeste je spoločníčkou: Zarobím aj 27-tisíc eur mesačne, klientov si vyberám. Onlyfans nechcem
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Zazneli výstrely, o život prišli Ján a Martina: Útočník konal na objednávku, Slovensko už nebude ako predtým (Anketa)
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Nechodil na veľkú, rozprávať začal, keď mal 9 týždňov. Severokórejský vodca Kim Čong-il bol bizarnejší, než je jeho syn
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu
Slovák, ktorý ohromil svet: Obor z Košíc prepísal históriu, Slafkovskému sa to dnes môže podariť znovu

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac