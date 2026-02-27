Čaká nás krásny slnečný víkend. Padnúť môžu aj teplotné rekordy, očakáva sa až 15 °C

Ilustračné foto: Unsplash

Klaudia Oselská
Slniečko sa na nás opäť usmeje.

Posledných pár dní sa môžu obyvatelia takmer celého Slovenska tešiť z krásneho slnečného počasia, ktoré pripomína jar. A nebude to inak ani cez víkend. V sobotu a nedeľu nebudete potrebovať dáždnik, ale opaľovací krém.

Ako informuje portál iMeteo, v sobotu bude jasno až polojasno, denná teplota sa bude pohybovať od 9 do 15 stupňov Celzia. V nedeľu môžeme očakávať úplne identické počasie.

Jar už klope na dvere

Slovensko a okolité krajiny tak zažívajú po mrazivej a zamračenej zime nevídane pekné slnečné počasie. Rovnako nevídané sú aj teploty, ktoré sú vzhľadom na aktuálne ročné obdobie nezvyčajne vysoké a na mnohých staniciach meteorológovia pozorujú historické rekordy.

Ilustračné foto: Unsplash

Na Slovensku však teploty stúpajú postupne, vrchol oteplenia očakávame až začiatkom budúceho týždňa. No v okolitých krajinách sa ľudia tešia takmer až z letných horúčav. Napríklad na úpätí Pyrenejí už atakovali teploty +30 °C, v Anglicku či Holandsku +20 °C. Horúčavy hlásia aj naši susedia Česi, u ktorých už dnes teploty prekročili +20 °C.

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Národná diaľničná spoločnosť opäť varuje ľudí pred podvodníkmi. Predávajú falošné diaľničné známky

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Tip na výlet
Navštívili sme prekrásne miesto: Vstup stojí vyše 20 € a len tak sa dnu nedostanete
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
1 na 1
Pavol Demeš v 1 na 1: Ficovi akoby scenáre písali v Kremli. S Orbánom sa správajú hanebne
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Na nože
Jedli sme v reštaurácii z novej časti Na nože: Pizza nestála ani 7 eur, jedna vec však sklamala
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Z kohútikov tiekol jed: Vláda tvrdila, že sa nič nestalo, ľuďom radili, aby si do vody pridali džús
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Boli sme na hlavnej stanici: Dýcha socializmom, za euro sme videli kritizované toalety a našli zrušenú reštauráciu
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Už keď sa narodila, mala šesť rokov. Naklonovaná ovca Dolly trpela nadváhou a nikdy nevidela slnko
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Slováci a Česi v zahraničí
Hana je sestrička v Saudskej Arábii: Ceny potravín sú ako v Prahe, platy trojnásobné. Ľudia si ma tu vážia
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Hlavná stanica v Bratislave sa konečne dočká: Projekt je kompromis pre havarijný stav, hovorí expert
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Vojna na Ukrajine
Jakub Pohle o cestách na Ukrajinu: Keď človek vidí dve hnedé škvrny veľkosti malých detí, vie, na čo sa asi pozerá
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Tip na výlet
Navštívili sme najkrajší slovenský vodopád. V lete sa v ňom môžete aj okúpať
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Začala pridávať videá na internet a stala sa milionárkou. Mesačne zarába 200-tisíc
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur
Zamestnanci o bojkote samoobslužných pokladníc. Boli sme na Hyroxe, kde za 88 minút dáte stovky eur

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac