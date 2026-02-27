Čaká nás krásny slnečný víkend. Padnúť môžu aj teplotné rekordy, očakáva sa až 15 °C

Posledných pár dní sa môžu obyvatelia takmer celého Slovenska tešiť z krásneho slnečného počasia, ktoré pripomína jar. A nebude to inak ani cez víkend. V sobotu a nedeľu nebudete potrebovať dáždnik, ale opaľovací krém.
Ako informuje portál iMeteo, v sobotu bude jasno až polojasno, denná teplota sa bude pohybovať od 9 do 15 stupňov Celzia. V nedeľu môžeme očakávať úplne identické počasie.
Jar už klope na dvere
Slovensko a okolité krajiny tak zažívajú po mrazivej a zamračenej zime nevídane pekné slnečné počasie. Rovnako nevídané sú aj teploty, ktoré sú vzhľadom na aktuálne ročné obdobie nezvyčajne vysoké a na mnohých staniciach meteorológovia pozorujú historické rekordy.
Na Slovensku však teploty stúpajú postupne, vrchol oteplenia očakávame až začiatkom budúceho týždňa. No v okolitých krajinách sa ľudia tešia takmer až z letných horúčav. Napríklad na úpätí Pyrenejí už atakovali teploty +30 °C, v Anglicku či Holandsku +20 °C. Horúčavy hlásia aj naši susedia Česi, u ktorých už dnes teploty prekročili +20 °C.
