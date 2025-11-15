Záhada zmazania nápisu na chodníku pokračuje: Univerzita tvrdí, že s tým nič nemá. Situáciu vraj vyriešila

Foto: Médiá KU

Roland Brožkovič
Samotne vedenie univerzity však v reakcii pre interez potvrdilo, že s tým nemá nič spoločné a nič také nenariadilo.

Takzvaná „kriedová vlna“ sa stala trendom posledných dní na Slovensku a študenti po celej krajine píšu na chodníky rôzne odkazy Ficovej vláde. Celé to spustil 19-ročný študent Michal z Popradu, ktorý sa rozhodol vyjadriť svoj názor netradične. Kriedou pred školou.

To následne vyvolalo reakciu a pripojili sa k nemu tisíce ďalších študentov. Medzi nich patria aj študenti Katolíckej univerzity v Ružomberku, ktorí na chodník napísali nápis „Ideme zlým smerom“. Následne ich mal príslušník SBS z rektorátu prinútiť, aby nápis zmyli, píše študentský časopis Zumag.

Univerzitu situácia mrzí

Samotne vedenie univerzity však v reakcii pre interez potvrdilo, že s tým nemá nič spoločné a nič také nenariadilo. „Mrzí nás, v akom svetle sa dnes píše o našej univerzite v súvislosti s mazaním kriedových nápisov. Úplne však tomu rozumieme. Vedenie Katolíckej univerzity v Ružomberku nedalo žiaden povel na odstránenie študentských nápisov. Vzniknutú situáciu sme vyriešili interne,“ povedal hovorca Viktor Mydlo.

Foto: Médiá KU

Podľa vyjadrenia sa tak dá predpokladať, že išlo o osobné zlyhanie zamestnanca školy. „Naša pozícia k slobode ostáva nezmenená. Študenti môžu odkazovať čokoľvek, čo neporušuje zásady slušnosti a čo svojim obsahom neporušuje zákony našej krajiny,“ dodáva Mydlo.

Študenti však ešte včera opísali, ako k samotnému incidentu došlo. „Išli sme okolo desiatej pred knižnicu a rozhodli sme sa, že napíšeme na chodník ‘Ideme zlým smerom’, to bol náš plán. Bez vulgarizmov, bez urážok, dokonca sme ani Fica nespomenuli,“ povedala študentka Filozofickej fakulty.

Prerušil ich však spomínaný SBS-kár. Ten ich upozornil, aby neznečisťovali súkromný pozemok, a požiadal ich o predloženie preukazu ISIC. Následne s kartou odišiel, po chvíli sa vrátil a študentom nariadil, aby nápis zmyli, ako aj ďalšie naokolo.

„Museli sme si kúpiť vlastné špongie a vodu na to, aby sme to zmyli, a SBS-kár si to aj odfotil,“ doplnila študentka. Na celý problém vraj upozornila neznáma pani z knižnice. „Keď tá pani prechádzala okolo nás, keď sme to čistili, čítala si nápisy a pýtala sa, či nám mladým už úplne nepreplo.“

