Separ v Himalájach prerazil nové dno, tvrdí známa herečka: Raper sprejoval na kameň, spustila sa šialená reakcia

Na slovenskom internete sa rozšírila kauza súvisiaca so Separovou cestou do Himalájí.

Známy raper rozdelil verejnosť: časť ľudí, najmä milovníkov prírody, je rozhorčená, iní ho bránia a tvrdia, že nič zlé nespravil. Počas svojho výstupu na Everest Base Camp zverejnil niekoľko storiek, v ktorých sa chválil svojím nasprejovaným podpisom. Svoju stopu nechal na dvoch prírodných lokalitách, vrátane obtiahnutia nápisu „Everest Base Camp 5 364 m“.

Pretože Slovensko dlhodobo zápasí so znečistením prírody a s viditeľnými stopami ľudskej činnosti aj na miestach, akými sú Tatry, Separovo správanie vyvolalo mimoriadne negatívne ohlasy najmä v cestovateľskej komunite.

Ako jeden z prvých sa do rapera pustil český profil Hory a svet, ktorý Separove príspevky ostro skritizoval. K výčitkám sa pridali aj slovenský travel blogger Martin Navrátil a influencer Matúš Lašan, ktorého turistické cesty po svete sledujú desaťtisíce Slovákov.

 

Najhlasnejšie zaznela silná kritika herečky Doroty Nvotovej, žijúcej v Nepále už roky, ktorá zanechala raperovi takýto odkaz: „Separ v Himalájach prerazil nové dno. Deb*lizmus zo slovenských dolín sa nám ne*erie už len na tatranské chaty, ale mieri rovno do Himalájí. No nič. Za týždeň som tam a budem žehliť slovenskú povesť. A keď to nájdem, tak to sundám. Namaste, ty ma*or.“

Separ sa s Nvotovou doťahoval cez príspevky

Separ odkázal novinárom a médiám, že na otázky nebude odpovedať, pretože podľa neho sú médiá „banda neprofesionálnych im*ecilov, ktorí vytrhávajú veci z kontextu a robia senzácie tam, kde nie sú“. Zdôraznil, že jeden „bombing na barák“, ktorý mu povolil majiteľ, a prepísanie nadpisu, ktorý tam bol desať rokov – len ho obtiahol – nie je nič vážne.

Podľa jeho slov sa nestalo nič také, čo by si zaslúžilo mediálnu pozornosť. Upozornil, že na videu je vidieť, ako sa majiteľ budovy na celé sprejovanie pozerá s úsmevom. Dodal, že všetky usadlosti v okolí sú plné odpadu a zvyškov po turistoch, nemajú charakter skanzenu, a jeho „tag“ jednoznačne „nebol päsťou na oko“. Vyjadril rozhorčenie nad obvineniami, ktoré podľa neho nie sú namieste ani relevantné.

Dorota Nvotová vo svojom príspevku uviedla, že hoci sú na danom mieste aj iné podpisy, ide o mená miestnych, pretože je to „ich kameň, ich chodník, ich krajina“.

Separ v nedávnych príbehoch na svojom profile reagoval slovami, že ho toto tvrdenie „rozbilo“.

„Ty si naozaj takto mimo, ty trubica? Veď to je kameň v base campe, kam sa podpíše každý, kto tam príde a má fixku. A sú to len turisti, ktorí sa tam podpisujú. Čo by tam miestny písal – že ja som z Himalájí? Ten kameň sa stal symbolom toho, že keď tam prídeš, tak tam napíšeš nejaké svoje motto, krédo… niečo, čo ťa motivovalo tam prísť. Ten kameň je na to normálne určený. Nikto sa predsa nepýta, či môže zamknúť zámok na moste zamilovaných.“

Nvotová medzičasom založila zbierku s cieľom vyraziť na miesta a nadpis odstrániť.

Separ za to herečku vysmial. Podľa neho je vo svete oveľa viac problémov ako jeho podpis, pričom sám pomáha na miestach, ktoré považuje za skutočný problém našej spoločnosti (onkologickí pacienti či ľudia bez domova). Týmto považuje tému nadpisu na stene za uzavretú.

Mnohí aj v závere kauzy zostávajú pobúrení nie samotným sprejovaním na daných lokalitách, ale hlavne tým, že takéto správanie môže negatívne ovplyvniť Separových fanúšikov: „Ukazuje státisícom mladých ľudí, že je to v poriadku. Práve kvôli takýmto ľuďom musíme aj u nás v prírode pozerať na podpisy každého, kto si myslí, že je to cool,“ dodal portál Hory a svet.

