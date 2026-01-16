Smutná správa zo slovenského šoubiznisu: Zomrel známy moderátor. Osťo mal len 37 rokov

Foto: Instagram/ostohypeman

Nina Malovcová
Moderátor a hypeman zomrel po ťažkom boji s ochorením.

Slovenský šoubiznis zasiahla veľmi smutná správa. V piatok, v skorých ranných hodinách, vo veku 37 rokov zomrel Marcel Osztas, ktorého verejnosť poznala pod prezývkou Osťo. Moderátor a hypeman prehral v ranných hodinách boj s vážnym ochorením.

Informáciu medzi prvými priniesla TV Markíza a krátko nato sa sociálne siete zaplnili spomienkami známych osobností aj fanúšikov. Medzi tými, ktorí sa s Osťom verejne rozlúčili, bol aj jeho blízky kamarát Separ. Svoj odkaz zverejnila aj Zuzana Strausz Plačková, ktorá pridala Osťovo video so slovami: „Odpočívaj v pokoji, navždy si ťa budem pamätať takto.“

O zdravotnom stave prehovoril v decembri

Osťo sa fanúšikom zdôveril so svojím zdravotným stavom v decembri minulého roka. Vtedy oznámil, že čelí vážnemu ochoreniu. Aj napriek tomu zdôrazňoval, že chce bojovať a nevzdávať sa. Choroba však postupovala a napokon nad ním zvíťazila.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa HYPEMAN OSŤO (@ostohypeman)

Posledné slová venoval synovi

V prvý deň nového roka sa Osťo prihovoril verejnosti ešte raz. Uviedol, že napriek najťažšiemu boju so sebou a s vlastným telom bol uplynulý rok paradoxne najlepším v jeho živote. V príspevku vyjadril vďačnosť za všetko, čo ho naučil.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa HYPEMAN OSŤO (@ostohypeman)

Najdojímavejšie slová adresoval svojmu trojročnému synovi, ktorého túžil držať za ruku a ukázať mu svet. Zároveň odkázal verejnosti: „Neberte nič ako samozrejmosť. Všetko sa môže otočiť z minúty na minútu. Prajem vám všetkým lásku a zdravie.“

Pozri aj:
Pozri aj tento článok
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej…

Nahlásiť chybu v článku

Uložiť článok
Odporúčané články
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Kedysi bol legendou, dnes je na dne: Kamaráti museli Mickeymu Rourkovi požičiavať na jedlo, aby prežil
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Zázrak na rieke Hudson: Neuveriteľný príbeh pristátia lietadla sa skutočne stal, pre mnohých bol kapitán blázon
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Irán kedysi vyzeral ako druhé Miami: Odhalené ženy pili drinky a študovali. Vrátiť to môže „Princ z Perzie“
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Zubárka Andrea poradí, ako ušetríte stovky eur: Mala pacientku, čo si zlomila zub pri zapekanej brokolici
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Slováci a Česi v zahraničí
Tomáš o živote vo Švajčiarsku: Za nájom som platil 1900 eur. Začiatok bol veľmi ťažký, nezarobíte tak ako Švajčiar
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Najväčšie tajomstvo poznal ako jediný, nikdy ho neprezradil. Od smrti filmového Severusa Snapea prešlo 10 rokov
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Tip na film
Chystajte si peniaze na lístky: Slovenské kiná ponúknu v roku 2026 množstvo skvelých filmových noviniek
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Šéf IĽP: Ficova vláda mlčí, pre Slovensko je to nebezpečné. Irán zažíva najväčšiu krízu za celé desaťročia
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Znásilňoval a mučil 13-ročných chlapcov: Sadistický vrah lákal deti na cukríky, zavraždil ho komplic
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Nutričná špecialistka: Ak chcete schudnúť 5 kíl, Ozempic nie je riešenie. Posledné jedlo o 18:00 je mýtus
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Marilyna Mansona vinia zo smrti 15 ľudí a z vrážd šteniatok. Čašníčka Ria v Rakúsku zarába 3-krát viac než na Slovensku
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura
Našli sme lyžiarske stredisko, ktoré patrí medzi najlacnejšie v Európe. Ste tu za 3 hodiny, za pivo dáte 2,50 eura

Najnovšie články

Knihy od interez.sk
(A)Sociálne prasa
Od trápneho ticha ku charizmatickej primitivite
19,69 €
Vražedko
Červené na čiernobielom
24,90 €
Ako vedieť všetko
Lepšími otázkami k lepším odpovediam
16,90 €
Urostorky
Bizarné príbehy z nemocnice
18,90 €
Príbeh detektíva
Hon na sériového vraha Ondreja Riga
18,90 €
Manuál Vedomého randenia
Prečo priťahujem nesprávnych mužov?
18,90 €
Zobraziť viac