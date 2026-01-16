Smutná správa zo slovenského šoubiznisu: Zomrel známy moderátor. Osťo mal len 37 rokov

Slovenský šoubiznis zasiahla veľmi smutná správa. V piatok, v skorých ranných hodinách, vo veku 37 rokov zomrel Marcel Osztas, ktorého verejnosť poznala pod prezývkou Osťo. Moderátor a hypeman prehral v ranných hodinách boj s vážnym ochorením.
Informáciu medzi prvými priniesla TV Markíza a krátko nato sa sociálne siete zaplnili spomienkami známych osobností aj fanúšikov. Medzi tými, ktorí sa s Osťom verejne rozlúčili, bol aj jeho blízky kamarát Separ. Svoj odkaz zverejnila aj Zuzana Strausz Plačková, ktorá pridala Osťovo video so slovami: „Odpočívaj v pokoji, navždy si ťa budem pamätať takto.“
O zdravotnom stave prehovoril v decembri
Osťo sa fanúšikom zdôveril so svojím zdravotným stavom v decembri minulého roka. Vtedy oznámil, že čelí vážnemu ochoreniu. Aj napriek tomu zdôrazňoval, že chce bojovať a nevzdávať sa. Choroba však postupovala a napokon nad ním zvíťazila.
Posledné slová venoval synovi
V prvý deň nového roka sa Osťo prihovoril verejnosti ešte raz. Uviedol, že napriek najťažšiemu boju so sebou a s vlastným telom bol uplynulý rok paradoxne najlepším v jeho živote. V príspevku vyjadril vďačnosť za všetko, čo ho naučil.
Najdojímavejšie slová adresoval svojmu trojročnému synovi, ktorého túžil držať za ruku a ukázať mu svet. Zároveň odkázal verejnosti: „Neberte nič ako samozrejmosť. Všetko sa môže otočiť z minúty na minútu. Prajem vám všetkým lásku a zdravie.“
