Separ sa po odmlke v novej skladbe vyjadril k nápisu na kameni: Čajka plače, myslí si, že neni p**a. Nvotová reaguje

Ak ste si mysleli, že kauza Separa a jeho kontroverzného nápisu v Himalájach je zažehnaná, sklameme vás. Raper prichádza s diss trackom, na ktorý už stihla reagovať aj Dorota Nvotová, ktorá sa v ňom spoznala, aj keď on priamo nikoho nemenoval.
Frayer Flexking zverejnil pred niekoľkými hodinami na Instagrame ukážku nového singla s názvom DIG ON(A), ktorý vznikol v spolupráci so Separom.
V krátkej animovanej videoukážke sa Separ vracia do Himalájí, ku kameňu v Everest Base Campe s nápisom, ktorý raper obtiahol a vyvolal pobúrenie. Vidíme v ňom, ako ho odstraňujú miestni, ktorí za to dostanú borovičku – tú si podľa Dorody Nvotovej Nepálci skutočne aj vypýtali.
„Čajka plače, lebo sa okolo nej nič nedeje, jej profil je zaujímavý jak sledovať kamene. Myslí si, že neni p**a, ale je, uverila niečomu, čo neexistuje,“ rapuje Separ. Video ukazuje aj animovanú postavu, ktorá v ňom udiera kladivom do kameňa a šerpom dáva peniaze, borovičku a horalky. Netrvalo dlho a na diss track reagovala Dorota Nvotová, podľa ktorej je to mienené práve na ňu.
Nvotová prišla so svojím nápisom
Dorota Nvotová následne zverejnila fotografiu z pláže na Maldivách s odkazom pre Separa. „Tušila som, že sa dočkám nejakej formy diss tracku. V pohode,“ do piesku napísala Separ a dodala, že tento nápis je v pohode, pretože zmizne.
Separ verzus Dorota Nvotová
Ako sme vás informovali, Separ sa vybral na turistiku do Himalájí, ktorú dokumentoval na svojej sociálnej sieti. Vyšliapal si to do základného tábora hory Mount Everest a ako sám opísal, tento zážitok radí k najsilnejším, aké v živote zažil. A keď už si tam so sebou „privliekol spreje“, rozhodol sa v prírode zanechať svoju stopu, čo mnohých patrične nahnevalo. Okrem iných aj Dorotu Nvotovú.
Tá sa postarala o to, aby bol nápis odstránený, k čomu sa Separ viac nevyjadril. Až do tohto momentu.
