Separ sa po odmlke v novej skladbe vyjadril k nápisu na kameni: Čajka plače, myslí si, že neni p**a. Nvotová reaguje

Foto: Screen Instagram (frayer_flexking / nvotovadorota)

Zuzana Veslíková
Dorota Nvotová ako reakciu napísala prezývku rapera do piesku.

Ak ste si mysleli, že kauza Separa a jeho kontroverzného nápisu v Himalájach je zažehnaná, sklameme vás. Raper prichádza s diss trackom, na ktorý už stihla reagovať aj Dorota Nvotová, ktorá sa v ňom spoznala, aj keď on priamo nikoho nemenoval. 

Frayer Flexking zverejnil pred niekoľkými hodinami na Instagrame ukážku nového singla s názvom DIG ON(A), ktorý vznikol v spolupráci so Separom.

V krátkej animovanej videoukážke sa Separ vracia do Himalájí, ku kameňu v Everest Base Campe s nápisom, ktorý raper obtiahol a vyvolal pobúrenie. Vidíme v ňom, ako ho odstraňujú miestni, ktorí za to dostanú borovičku – tú si podľa Dorody Nvotovej Nepálci skutočne aj vypýtali.

„Čajka plače, lebo sa okolo nej nič nedeje, jej profil je zaujímavý jak sledovať kamene. Myslí si, že neni p**a, ale je, uverila niečomu, čo neexistuje,“ rapuje Separ. Video ukazuje aj animovanú postavu, ktorá v ňom udiera kladivom do kameňa a šerpom dáva peniaze, borovičku a horalky. Netrvalo dlho a na diss track reagovala Dorota Nvotová, podľa ktorej je to mienené práve na ňu.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Frayer_flexking (@frayer_flexking)

Nvotová prišla so svojím nápisom

Dorota Nvotová následne zverejnila fotografiu z pláže na Maldivách s odkazom pre Separa. „Tušila som, že sa dočkám nejakej formy diss tracku. V pohode,“ do piesku napísala Separ a dodala, že tento nápis je v pohode, pretože zmizne.

 

Zobraziť tento príspevok na Instagrame

 

Príspevok, ktorý zdieľa Dorota Nvotová (@nvotovadorota)

Separ verzus Dorota Nvotová

Ako sme vás informovali, Separ sa vybral na turistiku do Himalájí, ktorú dokumentoval na svojej sociálnej sieti. Vyšliapal si to do základného tábora hory Mount Everest a ako sám opísal, tento zážitok radí k najsilnejším, aké v živote zažil. A keď už si tam so sebou „privliekol spreje“, rozhodol sa v prírode zanechať svoju stopu, čo mnohých patrične nahnevalo. Okrem iných aj Dorotu Nvotovú.

Tá sa postarala o to, aby bol nápis odstránený, k čomu sa Separ viac nevyjadril. Až do tohto momentu.

