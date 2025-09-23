Voľby napísali bizarný príbeh: Starosta sa kvôli škandálu vzdal mandátu, ľudia ho znova zvolili

Zložením sľubu sa stal Ján Hrčka opäť oficiálnym starostom bratislavskej Petržalky. Stalo sa tak v utorok na rokovaní miestneho zastupiteľstva, keď sa zároveň poďakoval za dôveru na dokončenie volebného obdobia. Hrčka zvíťazil začiatkom septembra v doplňujúcich voľbách.
„Som si vedomý, že posledné mesiace neboli pre úrad ľahké,“ skonštatoval Hrčka s tým, že kontroly sa neskočili a práca navyše bude pokračovať ďalej. Verí, že sa volebné obdobie podarí dokončiť tak, ako bolo pôvodne naplánované. Následne bude podľa neho na obyvateľoch, aby zhodnotili prácu a to, či dobré veci fungujú a či sa chyby neopakujú, lebo boli dobre nastavené opatrenia.
Vyvodenie zodpovednosti
Mestská časť Petržalka bola bez oficiálneho starostu od 1. júna po tom, ako sa Hrčka vzdal mandátu. Išlo o vyvodenie politickej zodpovednosti za miliónový podvod, ktorý odhalili na miestnom úrade. Rozhodnutie vzdať sa mandátu odôvodnil tým, že na podvod neprišli skôr. Hrčka dovtedy šéfoval petržalskej miestnej samospráve od roku 2018.
Doplňujúce voľby starostu Petržalky sa konali 6. septembra. O funkciu starostu sa uchádzali dvaja kandidáti, okrem Jána Hrčku, ktorý je zároveň mestským a krajským poslancom, kandidoval aj miestny poslanec Juraj Mravec. Za starostu bol zvolený Hrčka s počtom hlasov 12.260, čo predstavuje 78,58 percenta. Na voľbách sa zúčastnilo 16,27 percenta oprávnených voličov.
