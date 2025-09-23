Dostali sme smutnú stopku od partnerov: Musíme byť súčasťou dronového múru a Fico musí urobiť všetko, aby to tak bolo

Reprofoto: Facebook/ Robert Fico

Lucia Mužlová
SITA
Čierny deň pre Slovensko.

Premiér musí urobiť všetko pre to, aby sa Slovensko stalo súčasťou dronového múru. Uviedla to poslankyňa a predsedníčka strany Za ľudí Veronika Remišová, ktorá v tejto súvislosti predloží uznesenie na dnešný výbor pre európske záležitosti.

Uznesenie by malo premiéra Roberta Fica zaviazať, aby podnikol všetky potrebné kroky na to, aby sa Slovensko stalo súčasťou dronového múru, a tiež všetkých bezpečnostných iniciatív na východnom krídle. Súčasná vláda totiž podľa Remišovej ohrozuje bezpečnosť na Slovensku.

Neboli sme prizvaní na rokovania

Poslankyňa tak reaguje na skutočnosť, že Slovensko a Maďarsko neboli prizvané k diskusii o posilnení obranyschopnosti východného krídla NATO a o urýchlení výstavby takzvaného múru proti dronom. Ide tak podľa nej o ďalší dôkaz oslabovania dôveryhodnosti Slovenska v očiach aliančných spojencov, čo vedie k zníženiu obranyschopnosti SR.

Vláda podľa Remišovej zlikvidovala dobré meno Slovenska v demokratickom svete a vytvorila zo SR nedôveryhodného partnera. „To opäť prináša jasné dôsledky v podobe dramatického zhoršenia našej národnej bezpečnosti, keď je Slovensko vynechávané z dôležitých debát o zabezpečení ochrany východnej hranice. Opäť sa tak potvrdzuje, že súčasná vládna garnitúra predstavuje pre naše národné a bezpečnostné záujmy mimoriadne vážnu hrozbu,” upozornila Remišová.

Súčasne poukázala aj na zverejnené správy o priebehu a výsledkoch návštev premiéra v Uzbekistane a Kazachstane. V nich sa okrem iného spomínajú dohody o obrannej spolupráce či spoločná výroba zbraní. „Kazachstan je pritom členom Organizácie Zmluvy o kolektívnej bezpečnosti, ktorá vojensky združuje krajiny vo sfére vplyvu Ruskej federácie. Naopak, z európskych obranných iniciatív je Slovensko kvôli Ficovej politike vylúčené,“ dodala poslankyňa.

Remišová ďalej kritizovala Ficove „stredoázijské turné“, ktoré podľa nej ilustruje absurditu jeho zahraničnej politiky. „S krajinami, z ktorých jedna je členom vojenskej aliancie s Ruskom, dohadoval spoluprácu v oblasti obrany, ale na európske krajiny kašle. Vyzývam Roberta Fica, aby sa okamžite spamätal, uvedomil si, kam Slovensko patrí, a prestal ničiť naše medzinárodné postavenie. Ignorovanie zo strany našich životne dôležitých spojencov je ďalším varovným signálom. Je v záujme Slovenska a jeho občanov čo najskôr odstaviť túto nebezpečnú vládu od moci,“ uzavrela Remišová.

Čo je to ochranný múr proti dronom?

Zástupcovia Maďarska a Slovenska sa nezúčastnia na videokonferencii o vytvorení „ochranného valu proti dronom“ na východnej hranici EÚ, ktorú zvolal eurokomisár pre obranu Andrius Kubilius. Korešpondentovi webu eurointegration.com.ua v Bruseli to povedal hovorca Európskej komisie Thomas Rainier.

Maďarsko a Slovensko nebudú prítomné na diskusii o „ochrannom vale proti dronom“, ktorý chce EÚ vytvoriť. „V skutočnosti, (Maďarsko a Slovensko nebudú prítomné) v tejto počiatočnej fáze rokovaní,“ povedal Rainier. Poznamenal, že videokonferencia sa uskutoční v piatok 26. septembra a zúčastní sa na nej sedem štátov EÚ nachádzajúcich sa na východe bloku – Estónsko, Lotyšsko, Litva, Fínsko, Poľsko, Rumunsko a Bulharsko.

Pozvánka na účasť bola zaslaná aj Ukrajine. „Určite nevylučujeme ďalšie konzultácie v potenciálne širšom formáte. Zatiaľ sa však na nich zúčastní iba týchto sedem krajín v prvej línii a, samozrejme, Ukrajina,“ dodal hovorca EÚ. Rainier objasnil, že stretnutie nadväzuje na vyhlásenie predsedníčky Európskej komisie Ursuly von der Leyenovej v jej prejave o stave Únie týkajúce sa potreby vytvorenia „ochranného valu proti dronom“ po nedávnych incidentoch v Rumunsku a Poľsku.

