Vojna na Ukrajine má takmer 2 milióny vojenských obetí: Úmrtia civilistov pribúdajú

Ruská invázia na Ukrajinu si na oboch stranách konfliktu vyžiadala takmer dva milióny vojenských obetí – zabitých, zranených alebo nezvestných. Správu o tom zverejnilo v utorok americké analytické Centrum pre strategické a medzinárodné štúdie (CSIS), píše agentúra AFP.
Najväčšie straty utrpeli ruské ozbrojené sily, ktoré od začiatku invázie na Ukrajinu vo februári 2022 prišli podľa odhadov až o 1,2 milióna vojakov, z toho približne 325 000 sú padlí.
„Od druhej svetovej vojny žiadna vedúca svetová mocnosť neutrpela v nijakom konflikte ani zďaleka porovnateľné straty,“ uvádza správa CSIS v súvislosti s ruskými stratami.
Významné straty zaznamenali aj ukrajinské ozbrojené sily: od februára 2022 do decembra 2025 podľa CSIS prišli o 500 000 až 600 000 vojakov, z toho 100 000 až 140 000 sú padlí.
„Súhrnné straty Ruska a Ukrajiny môžu dosahovať až 1,8 milióna obetí a do jari 2026 by sa mohli priblížiť k hranici dvoch miliónov,“ uvádza štúdia CSIS.
Doneck a Luhansk čísla ešte zvýšia
Odhad počtu zabitých ruských vojakov sa vo všeobecnosti zhoduje s výpočtami, ktoré na základe otvorených zdrojov dlhodobo vedie ruská redakcia britskej stanice BBC a tímom dobrovoľníkov. Podľa ich údajov sa skutočný počet ruských obetí môže pohybovať v rozpätí od 254 800 do 368 100 osôb.
Konečné číslo sa však výrazne zvýši, ak sa započítajú aj bojovníci proruských separatistických jednotiek samozvanej Doneckej a Luhanskej ľudovej republiky na východe Ukrajiny.
Stanovenie počtu zranených je podľa autorov správy podstatne zložitejšie. Súvisí to najmä s tým, že informácie o zraneniach sa v médiách objavujú len zriedkavo a mnohí zranení ruskí vojaci sú po liečení opätovne nasadzovaní na front, kde môžu byť zranení znova.
Viac ako 15 000 civilistov
Vojna si zároveň vyžiadala vysoký počet civilných obetí. Monitorovacia misia OSN zaznamenala na Ukrajine v roku 2025 viac civilných úmrtí než v ktoromkoľvek inom roku okrem roku 2022.
Podľa Úradu vysokého komisára OSN pre ľudské práva bolo v roku 2025 zabitých viac ako 2 500 civilistov a vyše 12 000 utrpelo zranenia.
OSN doteraz od začiatku vojny v roku 2022 potvrdila takmer 15 000 civilných obetí. Ich skutočný počet je podľa OSN „pravdepodobne podstatne vyšší“.
