Európske letisko opäť prerušilo prevádzku pre podozrivé balóny. Mesto hovorí o forme „hybridného útoku“

Letisko vo Vilniuse v utorok večer opäť pozastavilo lety pre podozrenia z narušenia litovského vzdušného priestoru balónmi z Bieloruska. Oznámili to tamojšie úrady, píše TASR na základe správy agentúry Reuters.
Podobných incidentov už bolo viac
Prevádzka letiska, ktoré sa nachádza približne 30 kilometrov od hranice s Bieloruskom, bola zastavená o 18:05 hodine SEČ. Letisko muselo byť od začiatku októbra kvôli podobným incidentom zatvorené už viac než desaťkrát, naposledy v prvej polovici decembra.
Litva tvrdí, že balóny vysielajú pašeráci cigariet z Bieloruska. Súčasne kritizuje bieloruského prezidenta Alexandra Lukašenka, blízkeho spojenca ruského prezidenta Vladimira Putina, že proti tomu nezasahuje, a prelety balónov preto Vilnius považuje za formu „hybridného útoku“.
