Vodu má zadarmo, no na nákup potravín cestuje 9 hodín: Žena popisuje život na odľahlom mieste na Aljaške

Viete si predstaviť tráviť deň na cestách, aby ste nakúpili potraviny?

Väčšina ľudí je zvyknutých na to, že si kedykoľvek môžu odskočiť na nákup, do reštaurácie alebo do kina. Žena sa však spolu s rodinou presťahovala za pomalším životom na Aljašku. Popisuje, aké to je na mieste, kde žije približne len stovka ľudí.

Vodu má zadarmo

Ako píše web People, Olivia Jones sa s rodinou presťahovala do aljašského mesta Eagle po tom, ako počas pandémie prešiel jej manžel na prácu z domu. Chceli pomalší a pokojnejší život a miesto, kde žije dohromady približne sto ľudí, im na to prišlo ako stvorené.

Olivia síce má na Aljaške rodinu, presťahovať sa sem však aj tak nebolo ľahké rozhodnutie. Olivii robilo starosti najmä to, aký vplyv to bude mať na ich deti. Ukázalo sa však, že to bolo dobré rozhodnutie. Deti sa učia praktické veci a večery trávia hraním spoločenských hier s rodičmi. Olivia za výhodu považuje aj to, že v Eagle ľudia tvoria komunitu.

Podieľajú sa na rybárčení či lovení zvierat, aby sa uživili. Rodina sa naučila pliesť košíky, vyrábať nože či šiť kožušiny. Toto je teraz dôležitejšie ako to, koľko mimoškolských aktivít deti navštevujú. Aj škola v Eagle, do ktorej deti chodia, má len 16 žiakov. Samozrejme, museli sa popasovať aj s istými kultúrnymi šokmi. Prekvapilo ich napríklad, že k domu, do ktorého sa presťahovali, neprislúcha studňa. Spoločná studňa je len v meste, odkiaľ si vodu musia domov nanosiť. Voda je však celkom zadarmo.

Nákupy potravín za tisíce

Čo sa kúrenia týka, dom vyhrievajú kachľovou pecou. Ak však teploty celé týždne klesajú hlboko pod nulu, je naozaj náročné udržať v príbytku teplo. Rodina si tiež musela zvyknúť na to, že doma síce majú internet, no len čo vyjdú von, môžete sa s ním rozlúčiť a nikam sa ani len nedovoláte.

Jedným z najväčších problémov sú potraviny. Už to nie je len vychádzka do najbližšieho obchodu. Olivia musí plánovať obrovské nákupy potravín, na ktoré chodí len raz za niekoľko mesiacov. Na jeden takýto nákup minie aj 4 000 dolárov (približne 3 300 eur), pričom musí myslieť na zásoby mäsa, múky, cukru a ďalších potrebných vecí. Najbližší obchod je totiž vzdialený takmer 600 kilometrov. Cesta tak trvá aj 9 hodín.

Navyše, do mesta sa môžu dostať len po ceste, ktorá pre zlé podmienky ostáva celé mesiace neudržiavaná. Nákup potravín sa tak mení na adrenalínový zážitok. Čo nedokážu doviesť autom, sa k nim dostane jedine letecky. Čerstvé potraviny takto môže objednať raz za mesiac, pričom ju to vyjde v prepočte na 250 eur.

Lekára vidia raz za tri mesiace

Mnoho vecí v Eagle funguje na báze dobrovoľníctva. V prípade potreby napríklad sanitku šoféruje dobrovoľník. Problémom je ale fakt, že mesto nemá permanentného lekára. Ten sem spolu so zubárom zavíta len raz za tri mesiace. Každý sa tiež dobrovoľne podieľa na upratovaní a udržiavaní spoločných priestorov. Kriminalita tu takmer neexistuje. Kradnúť tu nie je potrebné, ak niečo potrebujete, ľudia sa s vami ochotne podelia.

Ak chcete vedieť, ako sa žije ľuďom, ktorí sa rozhodli podniknúť rázny krok a presťahovať sa, prečítajte si príbeh ženy, ktorá sa z Nového Zélandu vydala do Británie, alebo náš rozhovor s Ricardom, ktorý sa, naopak, z Británie odsťahoval na Slovensko a našiel tu svoj domov.

