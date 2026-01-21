Monika a Zbyšek vyrábajú na Sicílii olivový olej: Platy sú tu nižšie, no južanský život je nám blízky

Foto: Archív Moniky Vargovej

Petra Sušaninová
Slováci a Česi v zahraničí
Aké je to rozbehnúť biznis na Sicílii?

Viaceré regióny Talianska sa už nejaký čas snažia prilákať nových obyvateľov. Kým niektorí to vnímajú ako nesplniteľný sen, český pár Monika a Zbyšek sa rozhodli vysadnúť na skúter a preskúmať krásne kúty Talianska. Na Sicílii si nielenže našli nový domov, ale rozbehli aj podnikanie s olivovým olejom. Ako sa im to podarilo?

Prečo ste sa rozhodli práve pre Sicíliu, čím bola pre vás najlákavejšia?

Bolo to celkom spontánne rozhodnutie. V januári 2022 sme sa rozhodli presťahovať sa na juh za teplom a pokojnejším životným tempom. Zároveň sme chceli vytvoriť miesto, kde budeme môcť vítať našich priateľov, rodinu aj ďalších nadšených cestovateľov. Pôvodne sme plánovali Španielsko, pretože sme to tam už trochu poznali a priateľ ovládal jazyk.

V apríli sme sa však vydali na štvordňovú dovolenku na Sicíliu, o ktorej sme síce vôbec nič nevedeli, ale za taký krátky čas sme jej úplne podľahli. Páčilo sa nám, aká je autentická a divoká. Zmenili sme teda destináciu a namiesto Španielska sme sa 1. augusta 2022 vybrali na skútri na Sicíliu, kde žijeme dodnes.

Foto: Archív Moniky Vargovej

Aké sú podľa vás najväčšie pre a proti života na Sicílii, resp. v Taliansku všeobecne?

Najväčším plusom je jednoznačne slnko, ktorého je tu po celý rok dostatok a prirodzene vedie k tomu, že sa väčšina života odohráva vonku. Ľudia sa stretávajú v miestnych baroch pri káve a žijú veľmi komunitne. Napriek tomu, že žijeme v meste so 40-tisíc obyvateľmi, takmer všetci sa tu poznajú. Sicílčania sa nikam neponáhľajú a vždy si nájdu čas porozprávať sa so susedom alebo s okoloidúcim.

Sú tu, samozrejme, aj veci, ktoré by sa mohli zlepšiť, od nedostatku pracovných príležitostí po všeobecnú organizáciu, ale ja sa snažím sústrediť na to pekné, čo tu život ponúka. A tiež vďaka skvelému jedlu Taliansku odpustím všeličo.

Je niečo, čo vám z Česka chýba?

Nie úplne chýbajú, ale čím dlhšie na Sicílii žijem, tým viac oceňujem možnosti, ktoré život v Česku ponúka. Sicílčania majú radi svoj tradičný spôsob života a nie všetci chcú skúšať niečo nové. Občas mi chýba trocha anonymity a súkromia, na ktoré som bola zvyknutá.

Aj keď mám rada tento komunitný život, niekedy býva naozaj intenzívny. Veď to poznáte, každý občas potrebuje svoju asociálnu chvíľku. Keď idem na návštevu do Česka, naopak mi chýba rozprávať sa s predavačkami alebo dať sa do reči s náhodným okoloidúcim.

Foto: Archív Moniky Vargovej

Rozbehli ste obchod s produkciou olivového oleja. Ako tento nápad vznikol? Nebáli ste sa talianskej konkurencie?

Olivový olej sa tu používa denne, je to symbol regiónu, kde žijeme, a veľká súčasť sicílskej kultúry. Tým, ako sme sa do nej dostávali čoraz viac, sa nám začala páčiť predstava vyrábať si vlastný olivový olej. Od začiatku sme vedeli, že by sme chceli mať svoje olivové háje, ale chceli sme si byť istí, že olivám rozumieme. A keďže Zbyšek už 3 roky pracoval v olivových sadoch s človekom, ktorý ho naučil všetko o histórii, olivách a tradičnom zbere, rozhodli sme sa, že je ten správny čas, a tak sme spoločne aj s jeho bratom založili Olejárnu.cz.

Od začiatku sa radšej než na konkurenciu sústredíme na kvalitu oleja a vzťah k prírode. O olivovom oleji sme sa učili od samotných Sicílčanov, ktorých rodiny zbierajú olivy po celé generácie, a snažíme sa vzdelávať ľudí nielen o produkte, ktorý máme, ale aj o tom, ako vzniká a čo všetko za ním stojí. Máme možnosť ľuďom ponúknuť niečo autentické, čo nás napĺňa, z miesta, ktoré sme si vybrali pre život, s reálnym príbehom.

Foto: Archív Moniky Vargovej

Aká je byrokracia v Taliansku? Ako prebieha proces zakladania biznisu? A čo kúpa nehnuteľnosti?

